За маслом – в Россию. Финская компания хочет вывозить из Петербурга на переработку тысячи тонн технических отходов

Крупнейший финский переработчик отработанного машинного и индустриального масла STR Tecoil планирует построить в Петербурге хранилище для сбора подобных отходов, а затем вывозить на переработку. По словам экспертов, на рынке потенциальным объемом 200 млн рублей царит жёсткая конкуренция и серые схемы, а значит, новому игроку придётся несладко.

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Российский рынок отработанных смазочных масел – самый крупный в Европе, только в Петербурге за год собирается около 20 тысяч тонн. Но с настоящей глубокой переработкой всё более чем печально – в высококачественные продукты превращается лишь 5%. Остальное полулегально сжигается, а скупщики переманивают друг у друга клиентов в период дефицита. STR Tecoil придется на первом этапе вложить около 100 млн рублей, говорят эксперты, – или арендовать нефтебазу, что обойдется раз в десять дешевле. В перспективе финны не исключают строительства перерабатывающего комплекса, который может обойтись в 1,5 млрд рублей.

Тульская картошка пришла за маслом

Официально объем инвестиций STR Tecoil не разглашает, но известно, что компания финансирует свое развитие на российском рынке частично за счёт международной Nordic Enviroment Finance Corporation со штаб-квартирой в Хельсинки. Корпорация вкладывается в экологически важные проекты на территории Центральной и Восточной Европы – среди прочего NEFCO финансировала модернизацию станций очистки сточных вод в Петербурге.

STR Tecoil планирует в течение полугода внедрить свою сертифицированную систему сбора технических масел в Петербурге и Ленобласти и построить приёмный пункт площадью около 2000-3000 квадратных метров, рассказал «Фонтанке» генеральный директор и основной владелец компании Михаил Малков. Планы, по его словам, простираются вплоть до Урала. На сегодняшний день STR Tecoil занимается регистрацией юрлица, лицензированием и поиском участка для приемного пункта.

Гражданин Финляндии Михаил Малков является основателем группы компаний Essedel (1995 г.), мажоритарного владельца STR Tecoil. Он же занимает позицию председателя совета директоров российской компании «Тульская Нива», выращивающей картофель. В экспертном совете Essedel значатся инвесторы и бизнесмены, плотно связанные с Россией: бывший вице-президент Nokia и экс-председатель Финско-Российской торговой палаты Стефан Видомски, бывший банкир с 20-летним опытом работы в России и гендиректор Представительства финской промышленности East Office Илкка Салонен, экс-зампредседателя энергетического концерна Fortum Кристиан Рамм-Шмидт, один из учредителей Российской ассоциации венчурного инвестирования Илкка Линнакко.

Предполагается, что отработанные моторные и индустриальные масла, которые поступают с промышленных предприятий, от транспортных компаний и автосервисов, трансформаторных подстанций и так далее будут храниться на специально подготовленных складах. Часть – отправляться на завод STR Tecoil в Финляндии мощностью 60 тысяч тонн ежегодно, часть – на завод российской компании. Какой именно, в STR Tecoil не говорят. Речь может идти, предполагают участники рынка, о заводе мощностью 50 тысяч тонн в год в Рязани, принадлежащем одному из крупнейших российских игроков – ООО «РОСА-1». В петербургском филиале «РОСА-1» на прямой вопрос «Фонтанки» ответить отказались, ссылаясь на коммерческую тайну, однако руководитель филиала заявил, что он был бы не прочь возглавить совместное с финнами предприятие.

Миллион тонн ликвидности

На нефтеперерабатывающем заводе STR Tecoil в порту Хамина на выходе получается базовое масло второй группы (72%), битум, который можно использовать, например, для дорожных покрытий и кровельных материалов (12%), продукт переработки нефти газойль, применяемый как компонент топлива (11%), и вода (5%). В планах STR Tecoil на будущее – строительство аналогичного завода в РФ. Полноценный завод эксперты, исходя из заявленных объемов в Петербурге, оценивают в 1,5 млрд рублей по самым скромным предположениям и ценам 2019 года.

Отработанное масло – очень ликвидное сырьё, которое скупают в основном для перепродажи, на рынке много фальсифицированных продуктов и лицензий, процветают серые и чёрные схемы (по разным оценкам, на них приходится 70-90%), и конкурировать в таких условиях крайне тяжело. Разница в цене на чёрном и белом рынке может составлять процентов 20%, утверждает президент Ассоциации рециклинга отходов Давид Есаян.

По данным Ассоциации, объём потребления масел в России составляет порядка 2,5 млн тонн в год, отработанного образуется более миллиона тонн в год. И только 500 тысяч тонн, исходя из экологической отчётности Росприроднадзора, официально проходит по документам отходообразующих предприятий. Из миллиона образующихся тонн, по словам владельца STR Tecoil, на глубокий рециклинг попадают лишь 5%.

«На данный момент до 100 тысяч тонн в год – это возможная легальная переработка в продукт рециклинга. В России на 70% эти мощности не задействованы в связи с тем, что сырья не хватает – его тяжело собрать и довезти до места утилизации», – говорит президент Ассоциации рециклинга отходов Давид Есаян.

Термическая утилизация и слив отработанного масла законом запрещены, но очень часто его сжигают в печах для обогрева производственных и складских помещений, гаражей, мастерских и автосервисов. Приобрести такую топку можно за 45 тысяч рублей. Там же через частные объявления покупают и отработанное масло, в народе называемое «печнуха», до 10 рублей за литр.

Отработанные масла относятся к третьему виду опасных отходов. В результате их сжигания выделяются вредные вещества, в том числе тяжёлые металлы, полициклические ароматические углеводороды и чёрный углерод.

Ещё один способ дешёвого применения – изготовление несертифицированного топлива, которое получают за счёт смешивания отработанных масел с керосином или другим горючим. В таком случае масло уже считается сырьём для топлива, и процесс называют «переработкой».

У предприятий, которые при покупке отходов дают документы об утилизации, цена закупки стартует от 3-4 рублей за литр и может доходить до 10, в зависимости от качества масла и объёма. Опрошенные «Фонтанкой» коллекторы отмечают, что без хорошего ценника новый игрок на рынке выиграть не сможет.

«Серый рынок почти непобедим»

В Финляндии STR Tecoil занимает 90% рынка регенерации и 50% рынка сбора отработанных масел. В 2017 году, по данным финского реестра, выручка компании составила 27,3 млн евро, чистый убыток — около 600 тыс. евро. Компания претендует на половину рынка Петербурга и Ленобласти, заявляя о планах собирать до 10 тысяч тонн масел в год.

«При потенциале в 20 тысяч тонн здесь собирается всего около 3-5 тысяч», – говорит Михаил Малков. Остальное сжигается как печное топливо или как добавка к судовому топливу.

По оценкам директора петербургского филиала «РОСА-1» Филиппа Игнатьева, объём петербургского рынка чуть больше и составляет до 24 тыс. тонн, две трети из которых — это моторное масло.

«Шансов у STR Tecoil немного, – считает Филипп Игнатьев из «РОСА-1». – Это сложная сфера, и нужно учитывать множество факторов. Серый рынок почти непобедим сейчас».

«Он напоминает рынок сбора цветного металлолома или бэушных аккумуляторов, – рассказывает совладелец фирмы-подрядчика сетевого монополиста «Ленэнерго», – заходя на него, надо быть готовым к рискам. Всего в Петербурге и Ленобласти работает несколько десятков небольших компаний и индивидуальных предпринимателей».

В крупнейшей электросетевой компании Петербурга «Ленэнерго» «Фонтанке» сообщили, что отдают отработанное масло трансформаторов подстанций на обезвреживание сразу нескольким лицензированным компаниям. Средний годовой объем – 245 тонн.

«Ойлмонстр» и все-все-все

На местном рынке холодный период с ноября по май является самым дефицитным. Цены, по словам опытных коллекторов, «буквально сходят с ума». Конкуренция на рынке в данный момент растёт.

Борьба за поставщиков идёт серьёзная, говорят участники рынка. «Есть поставщики-перебежчики, которые получают договоры об утилизации, а потом уходят к тому, кто предложил более высокую цену», – говорят в небольшой компании с говорящим названием «Ойлмонстр».

В Ассоциации рециклинга отмечают: некоторые отходообразующие предприятия, хоть и имеют документы о сдаче в переработку, через раз-два раза продают отработанное масло «налево», сделки на теневом рынке зачастую проходят за наличные.

Для сравнения: в Финляндии отработанные масла коллекторы забирают у предприятий бесплатно. При этом коллекторы отчитываются за каждый литр собранного и переданного на регенерацию масла перед отходообразующими предприятиями.

В России строгие требования к производителям и импортерам масел и смазочных материалов появились в 2015 году. Принятый тогда федеральный закон ввел ответственность за утилизацию отходов своего производства в виде экологического сбора и норм утилизации.

«Эта программа дала импульс для тех компаний, которые худо-бедно работали, скажем так, полулегально. Сейчас им выгоднее показывать более реальную экологическую отчётность, чтобы выполнить норматив по утилизации и получить деньги на легальное развитие. Многие фирмы начали всплывать, – говорит президент Ассоциации рециклинга Давид Есаян. – Но если крупные компании хоть как-то стараются держаться в легальном поле, то мелкие автосервисы, образующие значительную массу отработанного масла, контролировать по-прежнему крайне тяжело – нужны административные меры и культура сбора».

У крупной компании, которой, судя по финансовым показателям, является STR Tecoil, есть шансы получить значительную долю, если она сможет сделать действительно хорошее предложение для крупных покупателей услуги – сетей автосервисов, энергетических компаний, – считает начальник аналитического отдела инвестиционной компании «ЛенМонтажСтрой» Дмитрий Кумановский. – Подобным клиентам нужно, чтобы отработанное масло забирали регулярно и вовремя, сопровождая вывоз всем возможным сервисом вроде уборки и, для красоты, заботой об экологии. Главный козырь большого игрока, которым хочет стать STR Tecoil, – большие объемы на вывоз и, если потребуется, хранение. Сейчас на рынке подобных услуг уже есть фирмы, работающие на современном европейском оборудовании, но во всем остальном они проиграют любому серьезному игроку».

Яна Пруссакова, Алексей Дмитриев,

«Фонтанка.ру»