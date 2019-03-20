Смольный одобрил выделение участка рядом с «Газпром Ареной» под станцию водных видов спорта

Власти Петербурга одобрили предоставление компании «Зенит-Арена» 24,1 тысячи кв. метров рядом со стадионом на Крестовском острове для создания станции для занятия виндсёрфингом и кайтсёрфингом. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба Смольного.

Центр занятия водными видами спорта площадью 1,3 тысячи кв. метров с монументальным флагштоком высотой 105 метров разместится на 21-м участке Южной дороги, в непосредственной близости от стадиона «Газпром Арена».

АО «Зенит-Арена», «дочка» футбольного клуба «Зенит», получит участок целевым назначением. Чиновники отвели компании 36 месяцев на реализацию проекта. Предполагается, что в строительство станции и облагораживание прилегающей территории вложат 500 млн рублей.

О подписании инвестиционного договора с компанией об аренде территории стало известно в ноябре 2018 года. Создание центра сёрфингистов позволит благоустроить участок рядом с ареной. Без согласия правительства проводить такие работы «Зенит» не имел права.

В рекреации предусмотрены трибуны, парковка, зона для подготовки спуска судов на воду и необходимая инфраструктура для любителей кайтсёрфинга и виндсёрфинга. Также территорию обустроят променадами, игровыми комплексами, детскими площадками и малыми архитектурными формами.