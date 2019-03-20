Доброе дело
На выставке «Доктор Лошадь» расскажут и покажут, что такое иппотерапия
Что такое иппотерапия, как она помогает людям с особенностями развития, расскажут и покажут в Петербурге на фотовыставке «Доктор Лошадь», которую проведёт Региональная общественная организация «Аккорд».
На выставке будут представлены фотографии, на которых запечатлены моменты занятий. «Это неподдельные эмоции: моменты радости, счастья, слаженной работы особых всадников, инструкторов, коноводов и партнера-лошади. Моменты эмоциональной сплоченности», – говорят организаторы.
Также посетители узнают реальные истории особых детей и подростков, занимающихся иппотерапией, и их родителей.
Кроме этого, для детей будут организованы мастер-классы, взрослые смогут послушать лекцию об иппотерапии, а в заключение пройдёт акустический концерт.
Выставка «Доктор Лошадь» организована в рамках реализации программы «Доктор Лошадь. Версия 2.0.». Это cоциально ориентированная просветительская программа, направленная на повышение доступности и обеспечение должного качества оказания услуги иппотерапии, реализуемая в 2018-2019 годах при поддержке Фонда президентских грантов.
Петербуржцев и гостей города ждут 24 марта с 12:00 до 20.00 в арт-пространстве «МыВместе» (ул. Дивенская, 5). Вход свободный.
Справка:
РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» – социально ориентированная некоммерческая общественная организация. Основное направление деятельности – иппотерапия, адаптивная верховая езда (проведение оздоровительных, реабилитационных, психокоррекционных, развивающих, рекреационных и спортивных занятий с использованием лошади). Целевая аудитория – инвалиды и семьи с ограниченными возможностями, лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации, члены их семей. «Аккорд» проводит занятия иппотерапией для детей и взрослых, а также информационно-просветительские встречи об использовании иппотерапии в системе комплексной реабилитации для специалистов и руководителей сферы реабилитации и социальной защиты и поддержки инвалидов, для родителей детей-инвалидов, для студентов профильных ВУЗов. Организация ведёт подготовку волонтёров для работы в иппотерапевтических проектах и организует благотворительные конные праздники для социально незащищенных групп населения. РОО «Центр взаимной интеграции «Аккорд» существует исключительно на пожертвования.
Иппотерапия – метод реабилитации посредством лечебной верховой езды. Иппотерапия применяется для реабилитации пациентов с неврологическими и другими нарушениями, такими как аутизм, церебральный паралич, артрит, рассеянный склероз, черепно-мозговая травма, инсульт, травмы спинного мозга, поведенческие и психические расстройства. Метод используется также в случаях поражения слуха и зрения.