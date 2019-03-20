На выставке «Доктор Лошадь» расскажут и покажут, что такое иппотерапия

Что такое иппотерапия, как она помогает людям с особенностями развития, расскажут и покажут в Петербурге на фотовыставке «Доктор Лошадь», которую проведёт Региональная общественная организация «Аккорд».

На выставке будут представлены фотографии, на которых запечатлены моменты занятий. «Это неподдельные эмоции: моменты радости, счастья, слаженной работы особых всадников, инструкторов, коноводов и партнера-лошади. Моменты эмоциональной сплоченности», – говорят организаторы.

Также посетители узнают реальные истории особых детей и подростков, занимающихся иппотерапией, и их родителей.

Кроме этого, для детей будут организованы мастер-классы, взрослые смогут послушать лекцию об иппотерапии, а в заключение пройдёт акустический концерт.

Выставка «Доктор Лошадь» организована в рамках реализации программы «Доктор Лошадь. Версия 2.0.». Это cоциально ориентированная просветительская программа, направленная на повышение доступности и обеспечение должного качества оказания услуги иппотерапии, реализуемая в 2018-2019 годах при поддержке Фонда президентских грантов.

Петербуржцев и гостей города ждут 24 марта с 12:00 до 20.00 в арт-пространстве «МыВместе» (ул. Дивенская, 5). Вход свободный.