В Купчино пахнет не газом. Душок вышел из сетей Водоканала

В пробах воздуха, взятых в районе перекрёстка проспекта Славы и улицы Будапештской, не нашли природного газа, рассказали «Фонтанке» в «ПетербургГазе».

«По метану в пробах чисто, 0,1% составили углеводороды неизвестного происхождения», — отметили на предприятии днем 20 марта.

Информацию передали в Водоканал для организации промывки сетей. По данным нашего издания, источником зловония мог стать незаконный слив солярки в один из колодцев.

Около одиннадцати утра жители Купчино сообщили в социальных сетях о запахе газа. Душок шёл от перекрёстка проспекта Славы и улицы Будапештской.