Руководить Калмыкией будет кикбоксер Хасиков, лишенный научной степени за плагиат. Путин продолжает менять губернаторов

Бату Хасиков, многократный чемпион мира по кикбоксингу и бывший депутат Народного хурала Калмыкии, возглавил республику. Как сообщает пресс-служба Кремля 20 марта, соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Ранее глава Калмыкии Алексей Орлов подал в отставку. Хасиков стал врио губернатора как минимум до выборов, которые должны пройти в сентябре.

Бату Хасиков родился в 1980 году. Является многократным чемпионом мира по кикбоксингу. С 2017 года занимает пост советника руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Был сенатором от Калмыкии в 2012-2014 годах, депутат Народного хурала республики (2008-2012 годы).

Отметим, ранее Хасиков прославился в том числе тем, что в 2016 году диссертационный совет Российского университета дружбы народов лишил его степени кандидата политических наук. Как писали СМИ, в тексте диссертации «Политика российского государства в области физической культуры и спорта: проблемы формирования и реализации» спортсмен позаимствовал значительную часть чужого труда. Хасиков просто заменил «Карачаево-Черкесию» в тексте на «Калмыкию».

Напомним, ранее сегодня свой пост покинул губернатор Алтая Александр Бердников, его место занял руководитель ГЛОНАССа Олег Хорохордин.