В «Мегафоне» заявили, что переход россиян на цифровые сим-карты приведёт к росту хакерских атак. Некоторые конкуренты не согласны

Компания «МегаФон» изучает вопрос возможного использования технологии eSIM и мировой опыт применения указанной технологии. Коммерческое внедрение в России «цифровых симок» проводить «пока рано», рассказали «Фонтанке» 20 марта в одном из крупнейших сотовых операторов связи страны. Более того, в «МегаФоне» предупреждают о росте активности киберпреступников с помощью eSIM.

«В коммерческое внедрение eSIM выводить пока рано, так как требуются решения по целому ряду вопросов. Например, мы предвидим существенный рост количества и интенсивности хакерских атак, в том числе в виде подмены операторского профиля в процессе загрузки с последующим отключением устройства или кражи пользовательского профиля eSIM и последующего клонирования на других девайсах», – заявил «Фонтанке» менеджер по бизнес-коммуникациям корпоративного бизнеса компании Дмитрий Лукьянчиков.

«Операторы против eSim по причине того, что для них это потеря пирамиды по распространению пластиковых sim-карт, – сказал «Фонтанке» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. – И операторы, конечно, будут бороться за это».

В то же время в Tele2 нашему изданию сообщили, что уже «рассматривают возможность внедрения технологии eSIM». «Билайн» и МТС от комментариев воздержались.

Ранее стало известно, что до конца 2019 года eSIM может быть легализован в России. Минкомсвязи разрабатывает нормативную базу для внедрения этой технологии, сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов.

Телеком-аналитики указывают, что переход на цифровые симки «убьёт» соответствующий ретейл. Сами ретейлеры отмечают, что сейчас возможность получить sim-карту и оформить операторский контракт является базовым сервисом, который сопровождает продажи смартфонов наравне с кредитованием, страхованием или наклейкой пленки на экран смартфона.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», рынок смартфонов по итогам 2018 года достиг 462 млрд рублей и превысил 29,5 млн штук. Спрос в штучном выражении растет на 2-3% в год, а продажи в деньгах растут интенсивно – на 20%, что связано со смещением спроса в более дорогие ценовые сегменты. Пресс-служба «Связной | Евросеть» заверила «Фонтанку», что продажа SIM-карт уже давно не является основной статьей доходности бизнеса, «поэтому при любом развитии будущего технологии eSIM Связной и Евросеть зависеть от нее не будут».

О технологии eSIM, плюсах и минусах перехода на цифровые сим-карты читайте в материале «Фонтанки» «Живые симки в ваших смартфонах заменят цифровыми».