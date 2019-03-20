ЖК Nobelius получил аккредитацию еще одного банка

ПСК

Фамильный дом Nobelius компании «ПСК» аккредитован российским банком с государственным участием – Сбербанком.

Финансовая устойчивость и надёжность девелопера, равно как и самого проекта, прошла тщательную проверку финансового учреждения. Теперь для покупателей квартир в Nobelius доступны ипотечные программы Сбербанка, включая специальные предложения. Также готовятся аккредитации Nobelius ещё пятью учреждениями из пула ведущих российских банков.

В последние три года ипотечные инструменты становятся более востребованными в сегменте недвижимости бизнес-класса. Сейчас порядка 30% всех сделок заключается с использованием ипотеки. Для покупки недвижимости бизнесмены, как правило, предпочитают не выводить деньги из своего дела. А крупные вкладчики выбирают подобные программы, рассчитывая частичное погашение процентов по ипотеке регулярными начислениями по вкладам. Кроме этого, квартиры, относящиеся к классу выше среднего, всё чаще покупают молодые люди до 35 лет. Для этой категории ипотека – основной инструмент финансирования сделки.

«ПСК» предоставляет покупателям квартир в ЖК Nobelius персонального ипотечного менеджера. Сервис позволяет сэкономить время заёмщика: подобрать оптимальную программу, получить консультацию по продуктам разных банков, подготовить документы и сопровождать сделку с оперативным информированием.

Узнайте больше о планировках, ценовых предложениях, а также ипотечных программах и услугах персонального менеджера по телефону: (812) 640-38-38.

Вы также можете задать вопросы в формате личной консультации – в центральном офисе ГК ПСК по адресу: наб. реки Карповки, 16, к.2 или в офисе продаж на объекте по адресу: Выборгская ул., 4.

Офисы работают по будням с 10:00 до 20:00 и по выходным с 11:00 до 19:00.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/