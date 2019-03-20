«Если выборы обсуждать за закрытыми дверьми, кто же поверит в их честность?» Шишлов прокомментировал встречи Ярина и петербургских муниципалов

Уполномоченный по правам человека Александр Шишлов считает вредным проведение закрытых предвыборных совещаний главы управления внутренней политики администрации президента Андрея Ярина, представителей исполнительной власти города и муниципальных советов. Своё мнение он высказал с трибуны Законодательного собрания 20 марта, выступая с ежегодным докладом о правах человека в Петербурге.

Просьбу дать оценку встречам, которые уже месяц проводит администрация президента с петербургскими муниципальными депутатами, озвучил депутат Максим Резник. Отвечая ему, Шишлов заметил, что, с одной стороны, исполнительная власть отвечает за техническую организацию выборного процесса, с другой стороны – такое участие исполнительной власти может повлечь использование административного ресурса.

«Если мы говорим, что у нас будут выборы честные и открытые, но если их организация обсуждается на закрытых совещаниях, то кто же поверит словам о честных выборах?» – заявил Шишлов.

Ранее «Фонтанка» писала, что начальник управления внутренней политики Кремля Андрей Ярин и секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак провели сначала в Смольном, а затем и в здании полномочного представительства президента в СЗФО серию встреч с главами муниципальных советов и районных администраций, наиболее неспокойных с точки зрения внутриэлитных конфликтов. По рассказам муниципалов, их просили обеспечить явку, не конфликтовать между собой и составить единые списки от исполнительной власти и «Единой России». При этом спикер ЗакСа Вячеслав Макаров в конце февраля опровергал утверждение о том, что власти вмешиваются в политические и выборные процессы: «Ни в какие процессы мы не вмешиваемся. Приезжала Элла Памфилова. По итогам ее визита были проведены консультации. Ничего такого загадочного не было. Наша задача – сделать выборы честными и прозрачными», – утверждал он.