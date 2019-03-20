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Общество
20.03.2019 12:25
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Дочь Назарбаева, которую прочили в преемницы отца, возглавила сенат Казахстана

Дочь бывшего президента Казахстана стала спикером сената. 

Как сообщает 20 марта телеканал «Дождь» со ссылкой на «Интерфакс», за Даригу Назарбаеву проголосовали все 44 депутата верхней палаты, присутствовавшие на  заседании. Кандидатуру старшей дочери экс-президента предложил новый глава государства Касым-Жомарт Токаев, преемницей которого она и стала.

До этого 55-летняя Назарбаева являлась депутатом сената Казахстана. Также в ее послужном списке — работа депутатом нижней палаты парламента (мажилиса), кресло вице-спикера мажилиса, заместителя премьер-министра страны. 

В 2008 году Назарбаева стала участницей петербургского форума молодых журналистов стран СНГ. Она дала интервью «Фонтанке», рассказав о своем взгляде на проблемы постсоветского пространства. 

Ранее Даригу Нурсултановну прочили в преемники отца на посту главы государства. 

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил об отставке с поста президента Казахстана. Он возглавлял страну почти 30 лет. Уже сегодня присягу принес новый глава государства -  Касым-Жомарт Токаев.

 

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