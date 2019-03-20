Дело не в расизме. Балетная школа уточнила свои претензии к темнокожей дочери игрока «Зенита»

Руководство балетной школы отреагировало на обвинения в расизме, выдвинутые семьей натурализованного волейболиста «Зенита» Ореоля Камехо.

Как сообщила «Фонтанке» 20 марта директор школы Татьяна Колюшина, девочку не вынуждали перейти на индивидуальные занятия, и родители других детей не выражали недовольство цветом ее кожи.

«Я действительно попросила взять один дополнительный урок, чтобы ребенок подтянул учебную программу, – пояснила Колюшина. – Ему было бы проще в коллективе. У девочки серьезно хромала дисциплина, она не слушала преподавателя и не выполняла упражнения».

Балетная школа на Медиков открылась в начале января 2019 года, дочь Ореоля и Присцилы Камехо была записана на занятия с 5 марта и проучилась десять дней, до 14-го.

Присцила Камехо накануне разместила в соцсети пост о том, что директор балетной школы якобы склоняла ее к переводу ребенка на индивидуальные занятия, и причиной будто бы стало сопротивление родителей, не желающих общения своих чад с темнокожей девочкой. Школа эти обвинения категорически отрицает.