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Происшествия
20.03.2019 12:23
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Инкассаторский микроавтобус выехал в лоб фуре в Москве. Есть погибший и пострадавшие

Кадр из видео в YouTube
Кадр из видео в YouTube

Смертельное ДТП с участием инкассаторской машины произошло утром 20 марта на юго-востоке Москвы. На записи момента аварии видно, что причиной стал выезд на встречную полосу.

Как сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на УГИБДД столицы, ДТП случилось около 7 часов утра на Угрешской улице. Столкнулись инкассаторский автомобиль Renault и грузовик «МАЗ». Первоначально сообщалось о троих пострадавших в «Рено», позже в ведомстве уточнили информацию: один человек погиб, двоих осматривают медики.

Момент столкновения попал на камеру видеорегистратора автомобилиста, ехавшего позади инкассаторской машины. На записи видно, что «Рено» выехал на встречную полосу прямо в лоб грузовику.

Видео: YouTube/Телеканал 360

По словам водителя фуры, это произошло так внезапно, что он ничего не успел сделать, передает телеканал «360». Он также добавил, что не было видно каких-то помех, и предположил, что водитель «Рено» мог заснуть.

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