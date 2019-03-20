В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 21%, заработав 9 млрд рублей

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую прибыль за всю историю банка по данным Консолидированной отчетности по МСФО за 2018 год.

Ключевые показатели*:

Чистая прибыль выросла на 21% и достигла 9,0 млрд рублей, наивысшего результата за всю историю Банка;

Стоимость риска опустилась до 1,9%, наименьшего уровня за последние 5 лет;

Чистый процентный доход составил 21,9 млрд рублей, что выше результата 2017 года на 11,4%;

Чистый комиссионный доход составил 5,9 млрд рублей, что выше результата 2017 года на 12,3%;

*Данные Консолидированной отчетности по МСФО за 2018 год.

Комментарии Александра Савельева, председателя Правления Банка: «2018 год стал успешным для нас – мы не только получили рекордную прибыль и сделали ещё один шаг к нашей цели по рентабельности капитала в 15%, но и доказали, что сильный частный банк может быть привлекательным для клиентов. Мы добились прироста средств физических лиц на 21%, опередив рынок более, чем в 2 раза, при этом сохранив один из самых лучших показателей в секторе по стоимости фондирования. Безупречная репутация и доверие клиентов, наряду с нашими успехами в реализации Стратегии дигитализации, позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее».

Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 января 2019 года Банк занимает 16 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в Банке обслуживается 2 090 000 физических лиц и 50 000 компаний. По состоянию на 1 января 2019 года количество банковских карт, эмитированных Банком, составляет 1 354 000; количество банкоматов составило 797 ед. Количество пользователей Интернет-Банка превысило 1 130 000 человек.

В ноябре 2018 года Наблюдательный совет Банка принял решение утвердить Дивидендную политику в новой редакции. В документе закреплено намерение Банка направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО (по данным аудированной консолидированной отчетности, с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала). Последние 4 года, в соответствии с предыдущей Дивидендной политикой, Банк выплачивал дивиденды в размере 20% чистой прибыли по РСБУ.

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