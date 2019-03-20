18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 64.28р
72.94р
14:24 20.03.2019
Расширенный поиск

Деньги
Публикуется на правах рекламы
20.03.2019 11:54
Печать

В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 21%, заработав 9 млрд рублей

В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 21%, заработав 9 млрд рублей

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую прибыль за всю историю банка по данным Консолидированной отчетности по МСФО за 2018 год.

Ключевые показатели*:

  • Чистая прибыль выросла на 21% и достигла 9,0 млрд рублей, наивысшего результата за всю историю Банка;
  • Стоимость риска опустилась до 1,9%, наименьшего уровня за последние 5 лет;
  • Чистый процентный доход составил 21,9 млрд рублей, что выше результата 2017 года на 11,4%;
  • Чистый комиссионный доход составил 5,9 млрд рублей, что выше результата 2017 года на 12,3%;

*Данные Консолидированной отчетности по МСФО за 2018 год.

Комментарии Александра Савельева, председателя Правления Банка: «2018 год стал успешным для нас – мы не только получили рекордную прибыль и сделали ещё один шаг к нашей цели по рентабельности капитала в 15%, но и доказали, что сильный частный банк может быть привлекательным для клиентов. Мы добились прироста средств физических лиц на 21%, опередив рынок более, чем в 2 раза, при этом сохранив один из самых лучших показателей в секторе по стоимости фондирования. Безупречная репутация и доверие клиентов, наряду с нашими успехами в реализации Стратегии дигитализации, позволяют нам с уверенностью смотреть в будущее».

Согласно рейтингу агентства Интерфакс, на 1 января 2019 года Банк занимает 16 место по объему активов и 15 место по объему депозитов населения среди российских банков. Сегодня в Банке обслуживается 2 090 000 физических лиц и 50 000 компаний. По состоянию на 1 января 2019 года количество банковских карт, эмитированных Банком, составляет 1 354 000; количество банкоматов составило 797 ед. Количество пользователей Интернет-Банка превысило 1 130 000 человек.

В ноябре 2018 года Наблюдательный совет Банка принял решение утвердить Дивидендную политику в новой редакции. В документе закреплено намерение Банка направлять на выплату дивидендов по обыкновенным акциям не менее 20% чистой прибыли отчетного года по МСФО (по данным аудированной консолидированной отчетности, с учетом имеющегося в распоряжении свободного капитала). Последние 4 года, в соответствии с предыдущей Дивидендной политикой, Банк выплачивал дивиденды в размере 20% чистой прибыли по РСБУ.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
ГК «Эталон»
20.03.2019 14:15

В ЖК Fusion от «Эталон ЛенСпецСМУ» близятся к завершению монолитные работы

Компания «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в мае завершит работы по возведению несущего каркаса жилого комплекса бизнес-класса Fusion, который строится по адресу: Крапивный переулок, д. 4, литер А.
Setl City
20.03.2019 13:35

Setl Group – лидер по продажам в Санкт-Петербурге

Первое место по объему сделок на первичном рынке в Северной столице занял холдинг Setl Group – такие данные приводят эксперты портала Urbanus.ru.
ПСК
20.03.2019 12:22

ЖК Nobelius получил аккредитацию еще одного банка

Фамильный дом Nobelius компании «ПСК» аккредитован российским банком с государственным участием - Сбербанком.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
20.03.2019 11:54

В 2018 году Банк «Санкт-Петербург» увеличил чистую прибыль на 21%, заработав 9 млрд рублей

Банк «Санкт-Петербург» показал лучшую прибыль за всю историю банка по данным Консолидированной отчетности по МСФО за 2018 год.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
20.03.2019 11:50

Дополнительная скидка до 200 тысяч рублей на трехкомнатные квартиры в «Новом Оккервиле»

При покупке готовой трехкомнатной квартиры в IV очереди «Нового Оккервиля» компании «Отделстрой» можно получить дополнительную скидку до 200 тысяч рублей*.
Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»
20.03.2019 11:39

Старт продаж 11 корпуса в 21 квартале "Северной долины"

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу 11 корпус в 21 квартале «Северной долины» (15 очередь). Стоимость квартир комфорт-класса начинается от 1,99 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года.
А.Тарасенков/ фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
20.03.2019 10:58

Яркое событие этой весны в «Уральских авиалиниях»

Авиакомпания дарит скидки до 50%* на авиабилеты по российским и зарубежным маршрутам.
Группа компаний «ЦДС»
19.03.2019 17:36

Группа ЦДС примет участие в благотворительной акции «Дети солнца»

21 марта 2019 года состоится благотворительная акция «Дети солнца», посвященная Международному дню человека c синдромом Дауна. На праздник приглашены 80 семей, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна. Благотворительная акция пройдет при поддержке Группы ЦДС.
ПАО «Группа ЛСР»
19.03.2019 17:10

«Цивилизация»: старт продаж квартир в доме 14

Еще больше новинок от «Группы ЛСР» в марте. Открыты продажи квартир в доме 14 жилого комплекса «Цивилизация».
ПСК
19.03.2019 16:19

Надёжность застройщиков подтвердили проверкой

Госстройнадзор Санкт-Петербурга завершил проверку исходно-разрешительной документации на строительство апартаментов, начатую в декабре 2018 года по поручению врио губернатора Александра Беглова. Среди 49 объектов «псевдожилья» не оказалось. Как считают в «ПСК», это закономерный итог, демонстрирующий состояние рынка.
Ефим Бронфман/ «Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича»
19.03.2019 15:00

Единственный в этом сезоне концерт Ефима Бронфмана в России

21 марта в Большом зале Петербургской филармонии выступит всемирно известный пианист, шестикратный номинант и лауреат премии Grammy Ефим Бронфман (6+).
Glorax Development
19.03.2019 13:49

Золотая мечта стала реальностью

Два года назад Glorax Development анонсировала начало реализации масштабного проекта по освоению намывных территорий Васильевского острова под названием Golden City.