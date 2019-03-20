Названы самые популярные у российских туристов страны

Финляндия вошла в тройку самых посещаемых россиянами стран, уступив лишь Турции и Абхазии. Об этом 20 марта сообщает Турстат.

В 2018 году наши соотечественники совершили в Турцию 5,7 млн поездок. Кроме того, она стала самым быстрорастущим направлением — плюс 27% к предыдущему году. Согласно статистике, в Абхазию россияне съездили почти 4,5 млн раз, в Финляндию — 3,4 млн.

В десятку лидеров вошли также Казахстан, Украина, Китай, Эстония, Германия, Грузия и Таиланд.

По сравнению с 2017-м более чем на четверть увеличилось число поездок россиян в Тунис, Венгрию, Узбекистан, Португалию, Гонконг, на Мальдивы и Кубу. Также Грузия, ОАЭ, Катар, Япония и Румыния прибавили 23%, Италия и Монголия – 22%.

Что касается курортного отдыха, то россияне предпочитают нежиться на пляжах Таиланда (1,2 млн поездок, +7%), Вьетнама (0,5 млн, +4%), а также Карибского моря и Кубы (0,1 млн, + 46%), выяснили эксперты.