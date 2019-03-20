Попытка въехать в дом на новой машине не удалась. Но вопрос парковки у ЖК на Кушелевке решён

Ещё один автомобилист в Петербурге совершил попытку въехать в дом туманным утром 20 марта. Это уже пятое ДТП в «мартовской серии», отслеживаемой «Фонтанкой».

На этот раз попытка не удалась. Зато, как пишет очевидец в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», «водитель «КИА Соул» решил вопрос с парковкой у дома 3, корпус 1, по Кушелевской дороге». Легковушка аккуратно «демонтировала» забор и остановилась на газоне, не доехав до стены многоэтажки.

Судя по всему, никто не пострадал. На место прибыла полиция, а легковушку с газона уже убрали.

«Видел вживую, – рассказывает Даня в сообществе местных жителей «ВКонтакте». – Думал, что такое только в кино бывает. Вроде педальки перепутали». «Сосед наш, машинку пару недель назад купил», – добавляет Александр.

Предыдущие четыре аварии со зданиями произошли за прошедшие четыре дня.

16 марта «Рено», подрезанный таксистом на Большом проспекте П.С., отправился в магазин, который уже пережил и подобное ДТП, и сильный пожар. Момент удара попал на видео. 16 же марта «БМВ» влетел в дом на проспекте Стачек после столкновения с «Жигулями», пострадал человек. 18 марта в здание на Балтийской улице врезался «Датсун». 19 марта «БМВ» въехал в стену супермаркета «Призма» на площади Конституции.