Областного прокурора привлекают к делу семьи Перчиковых, которых травят соседи

Провести проверку законности процедуры ликвидации средней общеобразовательной школы в деревне Томсино Себежского района Псковской области просит областного прокурора Сергея Белова депутат псковского ЗакСа Лев Шлосберг. Об этом 20 марта сообщается на странице парламентария.

Шлосберг утверждает, что ликвидация структурного подразделения «Томсинская основная общеобразовательная школа» МБОУ «Себежская средняя общеобразовательная школа» в деревне Томсино Себежского района лишила возможности обучения рядом с домом около 60 детей и «существенно ухудшила социальное положение семьи Перчиковых, так как материальной возможности посещать среднюю школу в г. Себеже у Таси Перчиковой нет». Шлосберг утверждает, что при принятии решения о ликвидации школы не была проведена оценка последствий такого решения.

Вместе с тем депутат просит областного прокурора проверить факт угроз в адрес семьи Перчиковых, действия сотрудников правоохранительных органов, которые не нашли основания для реагирования по фактам угроз, а также проверить качество исполнения областной администрацией оказания мер соцподдержки жителей района и обстоятельств увольнения Елены Перчиковой из Себежской районной больницы.

Ранее Следственный комитет по Псковской области назвал фейком информацию об угрозах семье Перчиковых. В пресс-службе ведомства заявили, что представитель СК лично общался с семьей, чтобы выяснить, кто им угрожает. Однако Елена Перчикова опровергла информацию, что с ней встречались представители Следственного комитета. После того, как ситуацию прокомментировали в Кремле, с Перчиковой встретился лично глава регионального управления СК. В Томсино приезжали и заместители областного губернатора.

«Фонтанка» готовит к публикации репортаж корреспондента из Себежского района Псковской области после поездки к семье Перчиковых.