Жители Купчино почувствовали запах газа. Источник ищут аварийная бригада и глава района

Запах газа почувствовали многие жители Фрунзенского района Петербурга 20 марта. О неприятном душке очевидцы рассказали в социальных сетях около 11 утра.

Запах газа ощущается у перекрёстка проспекта Славы и улицы Будапештской.

«Окно не открыть. Сначала утром не обратила внимание, решила, что от машин, но и сейчас запах есть», — отмечает одна из местных жительниц.

В «ПетербургГазе» нашему корреспонденту подтвердили, что заявка по данному адресу поступала. На место выехала аварийная бригада: источник зловония ищут специалисты.

А в районной администрации добавляют, что на Славы приехал и глава района Константин Серов.

«Проверяются подвальные помещения, квартиры и люки», – отмечают чиновники.