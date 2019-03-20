Алтай возглавил руководитель «ГЛОНАССа», работавший с Полтавченко. Путин принял отставку бывшего губернатора Бердникова

Республику Алтай возглавил председатель некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС» и замруководителя секретариата вице-премьера Максима Акимова Олег Хорохордин. Об этом 20 марта сообщили в пресс-службе Кремля.

Хорохордин займет место Александра Бердникова, который руководил Алтаем 13 лет. О своей отставке предыдущий губернатор сообщил утром 20 марта в Facebook. Олег Хорохордин родился в Алтайском крае, до начала 2000-х работал в различных коммерческих предприятиях региона, затем в аппарате полпреда по ЦФО Георгия Полтавченко. С 2006 по 2011 год трудился в управлении по внутренней политике администрации президента. С 2012 года — в совете федерального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности НП «ГЛОНАСС» .