Старт продаж 11 корпуса в 21 квартале "Северной долины"

Жилой комплекс «Северная долина». Фото «Главстрой Санкт-Петербург»

«Главстрой Санкт-Петербург» выводит в продажу 11 корпус в 21 квартале «Северной долины» (15 очередь). Стоимость квартир комфорт-класса начинается от 1,99 млн рублей. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года.

В единственной секции 25-этажного корпуса расположены 146 квартир, по шесть на этаже. Студию можно приобрести от 1,99 млн рублей, однокомнатную квартиру – от 3,47 млн рублей, двухкомнатную – от 4,14 млн рублей. Цена «трешки» начинается от 5,42 млн рублей. Стоимость указана при условии приобретения недвижимости в ипотеку или 100%-ной оплате. Квартиры будут передаваться без чистовой отделки. Дом объединен закрытой дворовой территорией с корпусами № 10 и 12.

В 21 квартале между улицами Ф. Абрамова, Заречной и Шишкина разместятся дома, которые отличают новые стандарты комфорта: современная архитектура, функциональные планировки квартир, закрытые от автотранспорта дворы, система «умный дом».

«Главстрой Санкт-Петербург» предлагает различные варианты приобретения жилья: единовременное внесение всей суммы, покупка в ипотеку. Возможно предоставление рассрочки от застройщика. В зависимости от формы оплаты покупателям предоставляются скидки.

21 квартал «Северной долины» аккредитован ведущими российскими банками.

«Северная долина» возглавляет список самых популярных жилых комплексов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Покупателей привлекают близость к станции метро «Парнас», большой выбор и доступные цены. Соответствующее исследование проведено аналитиками проекта Яндекс.Недвижимость в феврале этого года.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

ЖК «Северная долина» – застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.