Назарбаев после отставки переедет в библиотеку своего имени, построенную Норманом Фостером
Резиденция первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева переместится в здание библиотеки, названное в честь него самого – «Назарбаев-центр». Об этом 20 марта пишет Tengrinews со ссылкой на главу канцелярии первого президента страны Махмуда Касымбекова.
Касымбеков также рассказал, что основанная накануне канцелярия займется «документационным обеспечением деятельности» Назарбаева и будет нести ответственность только перед ним лично.
«Назарбаев-центр» был построен по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Здание «символизирует жизненную силу современного Казахстана и напоминает огромное око, которое устремляется в небо», – пишет Tengrinews.
Здание площадью более 28 тысяч квадратных метров состоит из девяти этажей. Диаметр пролета кровли составляет 81 метр. Фонд хранения библиотеки рассчитан на 460 тысяч единиц.
Справка:
Первый и пока единственный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку 19 марта, незадолго до очередной, 30-й годовщины своего президентства. Впервые он возглавил республику 22 июня 1989 года, став первым секретарем ЦК КП Казахстана. С 24 апреля 1990 года до сегодняшнего дня он был президентом. За годы его нахождения у власти в стране сменились 12 премьер-министров.