Назарбаев после отставки переедет в библиотеку своего имени, построенную Норманом Фостером

Резиденция первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева переместится в здание библиотеки, названное в честь него самого – «Назарбаев-центр». Об этом 20 марта пишет Tengrinews со ссылкой на главу канцелярии первого президента страны Махмуда Касымбекова.

Касымбеков также рассказал, что основанная накануне канцелярия займется «документационным обеспечением деятельности» Назарбаева и будет нести ответственность только перед ним лично.

«Назарбаев-центр» был построен по проекту британского архитектора Нормана Фостера. Здание «символизирует жизненную силу современного Казахстана и напоминает огромное око, которое устремляется в небо», – пишет Tengrinews.

Здание площадью более 28 тысяч квадратных метров состоит из девяти этажей. Диаметр пролета кровли составляет 81 метр. Фонд хранения библиотеки рассчитан на 460 тысяч единиц.