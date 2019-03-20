Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира, Россия - 68-я

Лидером рейтинга самых счастливых стран мира, по версии World Happiness Report вновь стала Финляндия. В списке из 156 государств Россия оказалась на 68 строчке, между Филиппинами и Пакистаном. В сравнении с предыдущим годом РФ потеряла 9 позиций.

Аналитики брали в расчёт индекса такие показатели как ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, социальную поддержку, а также свободу и коррупцию в части их влияния на принятие важных жизненных решений.

В Топ-5 помимо Финляндии вошли Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды. США – на 19 месте, Украина – на 133-м.

Самые несчастные люди, как следует из рейтинга, живут в Южном Судане, ЦАР и Афганистане.

Стоит отметить, что Финляндия ранее стала самой счастливой страной и по версии датского исследовательского центра The Happiness Research Institute. В основу этого рейтинга легли экономические показатели (безработица, инфляция, уровень ВВП на душу населения), а также опросы об общей удовлетворенности граждан жизнью и разного рода событиями.