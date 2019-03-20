Депутаты переутвердили бизнес-омбудсменом Абросимова. Оппозиция потребовала защитить права журналистов

Петербургские депутаты 20 марта переизбрали Александра Абросимова на посту бизнес-омбудсмена. Вопрос его назначения был внесён в повестку с голоса.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», переизбрать Абросимова предложил спикер парламента Вячеслав Макаров. «Александр Васильевич многие годы работает с нами. Зарекомендовал себя как очень вдумчивый, серьезный человек, который делает очень многое», – заявил он с трибуны. Сам Абросимов отметил, что видит необходимость решать земельные проблемы, в том числе связанные с перезаключением договоров с городом. По его мнению, нужно упростить систему заключения договоров. Также он выступил против закрытия хостелов, расположенных в жилых домах, такой законопроект утвердила Государственная дума. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов уже просил отстрочить вступление в силу документа.

Эсер Алексей Ковалев обратил внимание Абросимова на хаотичную ярмарку на пешеходной улице у метро «Василеостровская».

Депутаты фракции «Партия Роста» заявили о необходимости защищать права журналистов, ведь это тоже бизнес. Максим Резник назвал увольнение журналиста Марии Карпенко циничным и политически мотивированным, а также возложил политическую ответственность за произошедшее на руководителей Смольного. Его одернул спикер ЗакСа Вячеслав Макаров: «Это дело гендиректора. Это их внутреннее дело, кого принимать на работу. При чем тут депутаты?»

Добавим, что с заявлением о поддержке Марии Карпенко также выступили депутаты Оксана Дмитриева, Сергей Трохманенко, Борис Вишневский, Алексей Ковалев, Надежда Тихонова.

За Абросимова проголосовал 41 депутат, пятеро выступили против и двое воздержались.