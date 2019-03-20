Дополнительная скидка до 200 тысяч рублей на трехкомнатные квартиры в «Новом Оккервиле»

Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»

При покупке готовой трехкомнатной квартиры в IV очереди «Нового Оккервиля» компании «Отделстрой» можно получить дополнительную скидку до 200 тысяч рублей*.

Для этого сделка должна быть проведена с единовременной 100% оплатой, либо с использованием ипотечного кредита. Предложение действует до 30 апреля 2019 года.

Напомним, что квартирография ЖК «Новый Оккервиль» создана специально для семейных покупателей. Предпочтение отдается двух- и трехкомнатным квартирам. На этаже располагается в среднем 4-6 квартир – это преимущество для тех, кто ценит тишину и приватность.

Готовые трехкомнатные квартиры располагаются в IV очереди ЖК «Новый Оккервиль», сданной в прошлом году. Диапазон метражей – от 76 до 87 кв.м. Планировки максимально продуманы до мелочей – квартиры двусторонние, светлые и хорошо проветриваемые; все помещения в них правильной формы, что облегчает расстановку мебели; потолки 2,75 м; просторные кухни; функциональные коридоры с нишами для шкафов-купе и пр. Предлагаются квартиры с различными вариантами отделки, в том числе с отделкой «под ключ».

«Традиционно одно- и двухкомнатные квартиры раскупаются на этапе строительства. А вот большинство трехкомнатных квартир начинает пользоваться спросом уже после ввода дома в эксплуатацию, – поясняет начальник отдела продаж Николай Гражданкин, – Это крупная, серьезная покупка, поэтому покупатели хотят своими глазами увидеть будущее жилье, оценить вид из окон, качество строительства и используемых материалов и пр. Именно для таких клиентов мы проводим 23-24 марта на представительстве в «Новом Оккервиле» Ярмарку готовых квартир. В эти дни клиенты смогут посетить готовые квартиры, узнать об условиях покупки и акциях, проконсультироваться у представителей нескольких банков по вопросам ипотеки, узнать о нашей программе с зачетом жилья».

*Сроки предложения: с 20.03.2019г по 30.04.209г. Организатор: ООО «Отделстрой», ИНН 7825372500. Подробнее с условиями предложения можно ознакомиться по телефону отдела продаж (812) 670-01-01.

Справка о компании «Отделстрой»

Жилой комплекс «Новый Оккервиль» – застройщик ООО «Отделстрой», проектная декларация на сайте https://otdelstroy.spb.ru/new_okkervil/docs/