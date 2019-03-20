Прокуратура Петербурга не сушит сухарей. Производителю предъявили претензию за «помолодевший» товар

Производство сухарей в Петербурге посетили сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Внимательный взгляд упал на дату производства: сверившись с календарем, проверяющий понял, что перед ним – товар из будущего.

О проверке в ЗАО «Кас-кад плюс» на улице Морской Пехоты сообщает 20 марта сайт надзорного ведомства. Визит состоялся 15-го числа, в этот день в цехе фасовки нашли сушки с датой производства 18-го. По факту нарушения генеральному директору внесено представление.

«Мы производим сухарную продукцию. Срок годности сухарей – 120 суток. Оборачиваемость продукции, в основном, две недели. Мы каждую неделю отгружаем продукцию. То, что они обнаружили расхождение в три дня — это человеческий фактор. Просто у человека, который этим занимается, умер внук. Бывает такое. Мы это всё объяснили. Нам нет никакого смысла заниматься подобными вещами. Я же не пирожные делаю или что-то скоропортящееся», — прокомментировал «Фонтанке» генеральный директор ЗАО «Кас-кад плюс» Александр Хиславский.

На сайте «Кас-Кад плюс» указано, что компания основана в 1997 году и сейчас является «ведущим производителем сухарей в Северо-Западном регионе».