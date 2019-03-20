Очевидцы: В ДТП с пятью пострадавшими на Славы попали медики

В серьёзной аварии на проспекте Славы под пешеходным переходом по прозванию «краб», по предварительным данным «Фонтанки», пострадали сотрудники скорой помощи.

Напомним, по информации ГИБДД, 20 марта около 7:20 на перекрёстке Славы и Будапештской улицы столкнулись два легковых автомобиля, пострадали пять человек. Они были госпитализированы в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.

По предварительной версии, «Рено» с пассажирами стояла перед светофором, и сзади в неё влетела другая легковушка. Очевидцы из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» подтверждают эту версию: «Левый ряд тормозил перед стрелкой налево, в него влетает «Жига» и по касательной цепляет еще одну тачку. Банальная дистанция».

В «Рено», по словам читателя «Фонтанки», ехали (видимо, на работу) сотрудники скорой помощи. Эта информация уточняется.