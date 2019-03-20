Французская газета рассказала о возобновлении уголовного преследования Керимова в Ницце

О возобновлении уголовного дела против российского предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова сообщает 20 марта французская газета Nice-Matin. По информации издания, прокуратура Ниццы вновь предъявила бизнесмену уклонение от уплаты налогов.

Другие источники об уголовном преследовании Керимова не сообщают. По данным же газеты, россиянина несколько дней назад вызвали в Ниццу, где предъявили обвинения.

«Затем «он свободно покинул дворец правосудия, но с обязательством (…) заплатить залог в 20 миллионов евро», – говорится в статье Nice-Matin.

Речь снова якобы идет о неуплате налогов при покупке недвижимости в Франции.

«В центре (нового) дела несколько шикарных вилл на мысе Антиб, включая виллу Hier, которую олигарх, предположительно, купил за 127 миллионов евро», — утверждает французское издание, уточняя, что по документам цена последнего объекта недвижимости составила 35 млн.