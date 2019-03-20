Французская газета рассказала о возобновлении уголовного преследования Керимова в Ницце
О возобновлении уголовного дела против российского предпринимателя и сенатора Сулеймана Керимова сообщает 20 марта французская газета Nice-Matin. По информации издания, прокуратура Ниццы вновь предъявила бизнесмену уклонение от уплаты налогов.
Другие источники об уголовном преследовании Керимова не сообщают. По данным же газеты, россиянина несколько дней назад вызвали в Ниццу, где предъявили обвинения.
«Затем «он свободно покинул дворец правосудия, но с обязательством (…) заплатить залог в 20 миллионов евро», – говорится в статье Nice-Matin.
Речь снова якобы идет о неуплате налогов при покупке недвижимости в Франции.
«В центре (нового) дела несколько шикарных вилл на мысе Антиб, включая виллу Hier, которую олигарх, предположительно, купил за 127 миллионов евро», — утверждает французское издание, уточняя, что по документам цена последнего объекта недвижимости составила 35 млн.
Справка:
Сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Французские власти подозревали его в уклонении от уплаты налогов путем покупки элитной недвижимости по заниженной цене. Общая сумма сделок с виллами на юге Франции составила около 400 млн евро. Чтобы остаться на свободе во Франции, Керимов был вынужден выплатить залог в размере 40 миллионов евро.
Но 28 июня 2018 года с Керимова были сняты все обвинения из-за недостаточного количества доказательств его вины.