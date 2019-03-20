18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+2°C
/ Завтра: +4
$ 64.32р
73.00р
11:41 20.03.2019
Расширенный поиск

Бизнес-трибуна
Публикуется на правах рекламы
20.03.2019 10:33
Печать

Жилой комплекс от ГК «КВС» для настоящих романтиков

Все уже привыкли к тому, что застройщик сейчас продает не просто метры, а полноценную среду обитания для жителей своего комплекса. Группа компаний «КВС» в проекте «Континенты» учла пожелания клиентов и создала уникальную атмосферу для будущих новоселов.

Жилой комплекс от ГК «КВС» для настоящих романтиков

ГК «КВС»

Жилой комплекс «Континенты» находится в Выборгском районе Санкт-Петербурга вблизи станции метро «Парнас». Благодаря этому жители чувствуют себя мобильно – все-таки утром и вечером в часы пик метро остается самым быстрым транспортом в городе. Помимо этого, от станции метро «Парнас» ходит множество коммерческих маршрутов. Не испытывают больших сложностей и автомобилисты – выездына КАД расположены в 5 км, по «кольцу» можно быстро добраться практически в любой район Санкт-Петербурга.

Рядом с ЖК «Континенты» уже работают несколько торговых комплексов, магазины, рестораны, салоны красоты, аптеки, фитнес-центры и многое другое, что позволит жителям чувствовать себя комфортно, быть активными и вовлеченными в жизнь. После ввода в эксплуатацию первой очереди строительства (всего запланировано 3 очереди, в каждой из которых по 2 жилых дома) коммерция заработает прямо на первых этажах комплекса.

Сотрудничество с ведущей архитектурной мастерской Евгения Подгорного «Интерколумниум» помогло найти стильный образ законченного квартала: уютного, жизнерадостного и яркого. Именно этим и отличается дизайн этого жилого комплекса от других домов в этой локации. Фасады будут светло-серого цвета со вставками контрастных оттенков: темно-серого, зеленого и оранжевого, облицовка цоколя выполнена из фасадного бетонного камня.

ГК «КВС»
ГК «КВС»

Современный детский сад рядом с домом – мечта всех родителей. Компания «КВС» на территории ЖК «Континенты» возведет трехэтажный детский сад на 150 мест. Также недалеко от комплекса работают детские сады и школы, развивающие центры для детей разных возрастных групп.

Выборгский район Санкт-Петербурга остается популярной локацией для покупателей. Стоимость квартиры в ЖК «Континенты» приятно удивит тех, кто решит купить себе недвижимость в этом районе. Особенно с учетом того, что все квартиры передаются владельцам с качественной дизайнерской отделкой, а на первых этажах для удобства будущих жителей организованы специальные места для хранения вещей.

Романтиков порадует ландшафтный дизайн на территории комплекса, который соответствует общему облику «Континентов». Три дворовые зоны будут соединены в единую благоустроенную и безопасную территорию. В каждой предусмотрены игровые площадки для детей дошкольного и школьного возрастов, спортивные площадки с тренажерами, баскетбольным кольцом, место для игры в бадминтон.

Для владельцев собак будет организована закрытая зона с оборудованием для дрессировки любимых питомцев. На площадке можно будет заниматься как с крупными, так и с карликовыми видами собак.

Соседство комплекса с Шуваловским парком позволит не только регулярно прогуливаться, наслаждаясь пейзажами, но и организовать романтическое свидание. На территории парка находятся Дворец Воронцовых-Дашковых и церковь Св.Петра и Павла (при имении Шуваловых), поэтому прогулки станут еще и познавательными.

Квартира в жилом комплексе «Континенты» станет местом, куда приятно возвращаться вечером после работы, радостно просыпаться по утрам и проводить свободное время.

Справка о компании ГК "КВС"

Группа компаний «КВС» – инвестиционно-строительный холдинг, эксперт в области жилищно-гражданского строительства, один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга. ГК «КВС» работает в Санкт-Петербурге больше 15 лет. За эти годы построено более 1 миллиона квадратных метров недвижимости. 15 тысяч семей живут в домах, построенных «КВС».

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
А.Тарасенков/ фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
20.03.2019 10:58

Яркое событие этой весны в «Уральских авиалиниях»

Авиакомпания дарит скидки до 50%* на авиабилеты по российским и зарубежным маршрутам.
Группа компаний «ЦДС»
19.03.2019 17:36

Группа ЦДС примет участие в благотворительной акции «Дети солнца»

21 марта 2019 года состоится благотворительная акция «Дети солнца», посвященная Международному дню человека c синдромом Дауна. На праздник приглашены 80 семей, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна. Благотворительная акция пройдет при поддержке Группы ЦДС.
ПАО «Группа ЛСР»
19.03.2019 17:10

«Цивилизация»: старт продаж квартир в доме 14

Еще больше новинок от «Группы ЛСР» в марте. Открыты продажи квартир в доме 14 жилого комплекса «Цивилизация».
ПСК
19.03.2019 16:19

Надёжность застройщиков подтвердили проверкой

Госстройнадзор Санкт-Петербурга завершил проверку исходно-разрешительной документации на строительство апартаментов, начатую в декабре 2018 года по поручению врио губернатора Александра Беглова. Среди 49 объектов «псевдожилья» не оказалось. Как считают в «ПСК», это закономерный итог, демонстрирующий состояние рынка.
Ефим Бронфман/ «Санкт-Петербургская академическая филармония им. Д.Д. Шостаковича»
19.03.2019 15:00

Единственный в этом сезоне концерт Ефима Бронфмана в России

21 марта в Большом зале Петербургской филармонии выступит всемирно известный пианист, шестикратный номинант и лауреат премии Grammy Ефим Бронфман (6+).
Glorax Development
19.03.2019 13:49

Золотая мечта стала реальностью

Два года назад Glorax Development анонсировала начало реализации масштабного проекта по освоению намывных территорий Васильевского острова под названием Golden City.
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
19.03.2019 12:45

«Уральские авиалинии» перевезли свыше 1 миллиона человек с начала года

По итогам первых двух месяцев «Уральские авиалинии» перевезли 1 118 091 пассажира (+8% к показателям 2018 года).
предоставлено компанией "Radiotel"
19.03.2019 11:25

«РадиоТел-СПб» раздвигает границы оперативной связи

Услуги профессиональной радиосвязи востребованы у большого количества предприятий в совершенно разных отраслях и географических зонах. Но если профессиональная радиосвязь удобна и востребована, что же сдерживает ее распространение?
ЗАО «Ленстройтрест»
19.03.2019 11:22

В шведском квартале «IQ Гатчина» стартовали продажи нового корпуса III очереди

ГК «Ленстройтрест» вывела в продажу второй корпус третьей очереди ЖК «IQ Гатчина», который расположен на въезде в Гатчину и занимает территорию площадью более 19 га. На старте продаж стоимость квартир начинается от 1,6 млн рублей.
АО «Строительный трест»
19.03.2019 11:06

Ход строительства объектов компании «Строительный трест»

«Строительный трест» сообщает о ходе строительства жилых комплексов в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Калининграде в конце зимы – начале весны 2019 года: «Новое Купчино», NEWПИТЕР, «Капитал», «Архитектор», «Сосновка» и «Город мастеров».
АО «Строительный трест»
19.03.2019 10:39

В ЖК OSTROV открылся гастромаркет с фермерской продукцией

В марте в построенном жилом комплексе бизнес-класса OSTROV на Петровском проспекте, 5, начал работать гастромаркет «Лосево» – совмещенный с бургерной и стейк-хаусом магазин натуральных продуктов.
«Аквилон Инвест»
18.03.2019 16:17

У метро «Московская» начал расти ввысь еще один жилой комплекс

«Аквилон Инвест» отчитался о начале возведения монолитных этажей в своем жилом проекте «Q-мир» на 1-ом Передпортовом проезде неподалеку от метро «Московская».