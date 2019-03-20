Жилой комплекс от ГК «КВС» для настоящих романтиков

Все уже привыкли к тому, что застройщик сейчас продает не просто метры, а полноценную среду обитания для жителей своего комплекса. Группа компаний «КВС» в проекте «Континенты» учла пожелания клиентов и создала уникальную атмосферу для будущих новоселов.

ГК «КВС»

Жилой комплекс «Континенты» находится в Выборгском районе Санкт-Петербурга вблизи станции метро «Парнас». Благодаря этому жители чувствуют себя мобильно – все-таки утром и вечером в часы пик метро остается самым быстрым транспортом в городе. Помимо этого, от станции метро «Парнас» ходит множество коммерческих маршрутов. Не испытывают больших сложностей и автомобилисты – выездына КАД расположены в 5 км, по «кольцу» можно быстро добраться практически в любой район Санкт-Петербурга.

Рядом с ЖК «Континенты» уже работают несколько торговых комплексов, магазины, рестораны, салоны красоты, аптеки, фитнес-центры и многое другое, что позволит жителям чувствовать себя комфортно, быть активными и вовлеченными в жизнь. После ввода в эксплуатацию первой очереди строительства (всего запланировано 3 очереди, в каждой из которых по 2 жилых дома) коммерция заработает прямо на первых этажах комплекса.

Сотрудничество с ведущей архитектурной мастерской Евгения Подгорного «Интерколумниум» помогло найти стильный образ законченного квартала: уютного, жизнерадостного и яркого. Именно этим и отличается дизайн этого жилого комплекса от других домов в этой локации. Фасады будут светло-серого цвета со вставками контрастных оттенков: темно-серого, зеленого и оранжевого, облицовка цоколя выполнена из фасадного бетонного камня.

ГК «КВС»

Современный детский сад рядом с домом – мечта всех родителей. Компания «КВС» на территории ЖК «Континенты» возведет трехэтажный детский сад на 150 мест. Также недалеко от комплекса работают детские сады и школы, развивающие центры для детей разных возрастных групп.

Выборгский район Санкт-Петербурга остается популярной локацией для покупателей. Стоимость квартиры в ЖК «Континенты» приятно удивит тех, кто решит купить себе недвижимость в этом районе. Особенно с учетом того, что все квартиры передаются владельцам с качественной дизайнерской отделкой, а на первых этажах для удобства будущих жителей организованы специальные места для хранения вещей.

Романтиков порадует ландшафтный дизайн на территории комплекса, который соответствует общему облику «Континентов». Три дворовые зоны будут соединены в единую благоустроенную и безопасную территорию. В каждой предусмотрены игровые площадки для детей дошкольного и школьного возрастов, спортивные площадки с тренажерами, баскетбольным кольцом, место для игры в бадминтон.

Для владельцев собак будет организована закрытая зона с оборудованием для дрессировки любимых питомцев. На площадке можно будет заниматься как с крупными, так и с карликовыми видами собак.

Соседство комплекса с Шуваловским парком позволит не только регулярно прогуливаться, наслаждаясь пейзажами, но и организовать романтическое свидание. На территории парка находятся Дворец Воронцовых-Дашковых и церковь Св.Петра и Павла (при имении Шуваловых), поэтому прогулки станут еще и познавательными.

Квартира в жилом комплексе «Континенты» станет местом, куда приятно возвращаться вечером после работы, радостно просыпаться по утрам и проводить свободное время.

Справка о компании ГК "КВС"

Группа компаний «КВС» – инвестиционно-строительный холдинг, эксперт в области жилищно-гражданского строительства, один из крупнейших застройщиков Санкт-Петербурга. ГК «КВС» работает в Санкт-Петербурге больше 15 лет. За эти годы построено более 1 миллиона квадратных метров недвижимости. 15 тысяч семей живут в домах, построенных «КВС».

ЖК «Континенты» – застройщик ООО "КВС-ВЫБОРГСКИЙ", проектная декларация на сайте https://www.kvsspb.ru/obekty/zhk-kontinenty/dokumenty/