Маршрутки на Токсовском шоссе ушли в кювет парой, а одна к тому же – боком. И легковушка тоже

Тройной удар по обочине Токсовского шоссе произвели утром 20 марта две маршрутки и легковая машина.

Маршрутки ушли парой на 27-м километре шоссе, причём вторая опрокинулась, пристроившись колёсами под бочок первой. «Рено Сандеро» вылетела в кювет симметрично метрах в ста от маршруток, рассказывают очевидцы.

По данным «Фонтанки», никто не пострадал. Маршрутки шли пустые, и первый водитель якобы увидел встречный автомобиль, выехавший ему в лоб. Увернулся в кювет, и второй последовал за ним туда же.

В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» пояснили, что ДТП с «Рено» не связано с автобусами. Водители маршруток, столкнувшиеся 20 марта на дороге Санкт-Петербург – Матокса, оформили ДТП по европротоколу.

Очевидец из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» уверяет, что эти две аварии связаны. «Был свидетелем и одно из фото я разместил, – пишет Дмитрий. – На участке, где произошло ДТП, сплошная, по сплошной автобус обгонял автобус, а «Сандеро» щемился, куда мог».