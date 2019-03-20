Российские фигуристы на ЧМ в Японии побили мировой рекорд, который принадлежал им самим

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов 20 марта победили в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Японии. Параллельно они установили новый мировой рекорд.

Тарасова и Морозов получили за свое выступление 81,21 балла. Второе место заняли китайцы Вэньцзинь Суй и Цун Хань (79,24 балла), бронза также у представителей Китая Чэн Пэн и Цзинь Ян (75,51).

Причем прошлый мировой рекорд в короткой программе (78,47 балла) также установили Тарасова и Морозов — в ноябре 2018 года на этапе Гран-при в Москве.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов являются двукратными действующими чемпионами России, также двукратными чемпионами Европы. На Олимпиаде-2018 они заняли второе место в командных соревнованиях, в личном турнире — четвертое.