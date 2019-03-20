Отсутствие денег заставляет россиян чувствовать одиночество. Но пьют бедные и богатые одинаково

Россияне с низким доходом чаще испытывают чувство одиночества, чем те, кто считает свой доход высоким и средним. Такие данные следуют из опроса Росстата.

О результатах исследования пишет РБК 20 марта. По данным издания, почти половина респондентов (47%) с низкими доходами сообщили, что чувствуют себя одинокими, 20% из них — очень часто. Среди опрошенных со средними и высокими доходами это чувство возникает у 23,8% и 16,7% россиян соответственно. Более половины респондентов из этих групп вообще никогда не сталкиваются с одиночеством.

Доля чувствующих одиночество увеличивается с возрастом. До 30 лет не более 18,1% участников исследования ощущали себя одинокими, старше 50 — уже 25,6%, старше 60 — 37,5% респондентов.

«У нас ранняя смертность мужчин, вдовство, да и разводы никто не отменял. Есть корреляция между возрастом, низкими доходами, особенно когда оценка субъективна, и чувством одиночества, которое связано с реальным одиночеством, а также с обрывом прежних социальных связей, что очень часто происходит при выходе с рынка труда на пенсию, даже если люди остаются в паре», — объяснила заместитель директора Института социального политики ВШЭ Оксана Синявская.

Опрос также показал, что потребление алкоголя (пиво, вино, водка) практически не зависит от уровня доходов. 77,3% граждан с высокими доходами, 83,1% со средними и 80,5% с низкими сообщили, что регулярно употребляют алкогольные напитки.

Исследование проводилось с 20 сентября по 5 октября 2018 года во всех регионах России. Интервью прошли респонденты из 15 тысяч домохозяйств. Оценка уровня доходов являлась субъективной: участники опроса сами определяли, к какой группе по уровню дохода (высокий, средний, низкий) они себя относят.