Яркое событие этой весны в «Уральских авиалиниях»

А.Тарасенков/ фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"

Авиакомпания дарит скидки до 50%* на авиабилеты по российским и зарубежным маршрутам.

Весна пришла, а это значит, настала пора новых путешествий. «Уральские авиалинии» приготовили специальные предложения на маршруты по России и за рубеж.

Специальная акция на авиабилеты со скидкой до 50%* продлится с 20 по 25 марта 2019 года:

с 20 по 22 марта купить билеты можно только онлайн: на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении авиакомпании Uralairlines, а также на сайтах онлайн агентов;

с 23 по 25 марта купить билеты можно везде: на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, через call-центр авиакомпании, на сайтах онлайн агентов и во всех авиакассах*.

Максимальный период вылетов в рамках акции с 21 марта по 31 мая и с 1 сентября по 25 декабря 2019.

Полный список направлений, участвующих в акции доступен на сайте авиакомпании uralairlines.com. Здесь, например, Москва – Омск, Екатеринбург – Калининград, Москва – Екатеринбург, Самара – Сочи, Екатеринбург – Ларнака, Санкт-Петербург – Батуми, Тель-Авив – Минеральные Воды, Жуковский – Алматы и другие.

*Сроки акции: с 20.03.2019г по 25.03.2019г., период вылетов в рамках акции с 21 марта по 31 мая и с 1 сентября по 25 декабря 2019. Организатор акции: ОАО АК "Уральские авиалинии"; ИНН 6608003013 / ОГРН 1026605388490; адрес юридического местонахождения организации: 620025, г. Екатеринбург, пер. Утренний,1Г. Возможны ограничения по некоторым направлениям. Количество мест ограничено. Подробнее можно ознакомиться с акцией на сайте uralairlines.com

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2018 года «Уральские авиалинии» перевезли 9 000 579 пассажиров (+13% к показателям 2017 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Loyalty Аwards Russia», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 47 авиалайнеров (24 А320, 16 А321 и 7 А319).