СК показал тайник киллеров в Подмосковье: «Муха», «Шмель» и десятки килограммов взрывчатки

Больше сотни стволов, десятки килограммов взрывчатки, тысячи патронов изъяли в схроне киллеров в Подмосковье.

Фото:Следственный комитет Российской Федерации

Разоруженная ОПГ действовала в столичном регионе еще с 90-х.

Вечером 19 марта на Youtube-канале Следственного комитета РФ появилось видео обыска, которое впечатляет больше, чем кадры сериала про силовиков. На ролике запечатлено, как следователи СК и оперативники ФСБ обследуют тайник в подвале частного дома в Московской области. Приподняв замаскированную под напольную плитку дверцу, силовики проникли в помещение, заставленное баулами, пластиковыми контейнерами для хранения вещей и мешками. Внутри оказался арсенал, принадлежащий группировке родом из 90-х годов (но действовавшей и в 2000-е).

«Изъяты 36 кг взрывчатых веществ; 2 самодельных взрывных устройства; порядка 100 единиц огнестрельного оружия различных марок и модификаций и боеприпасов – гранатометы («Муха», «Шмель» и др.), автоматы Калашникова, винтовки с оптическими прицелами, пистолеты-пулеметы (УЗИ, «Витязь», «Скорпион»), пистолеты и револьверы, часть из них с глушителями, гранаты и запалы к ним; более 15 000 штук патронов к различным типам оружия, а также множественные основные части к огнестрельному оружию», – перечисляет Следственный комитет.

Оружие использовалось для похищения и убийства людей, а также при совершении вымогательства и рейдерских захватов столичных предприятий. Задержаны несколько предполагаемых владельцев схрона, среди которых – два киллера.

Других подробностей ведомство не приводит, опасаясь, что излишние детали повредят следствию.