Из-за аварии на сетях на КАД и «Сортавале» погасли табло. На три дня

На севере КАД и областном участке трассы «Сортавала» (Новоприозерское шоссе) 20 марта дала сбой автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) – погасли табло и знаки переменной информации.

Причиной стала авария, произошедшая на кабельной сети, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Из-за аварии вышло из строя оборудование АСУДД на участке «Сортавалы» с 0-го по 57-й километр и на участке КАД от Приморского шоссе до Токсовского (дорога Санкт-Петербург – Матокса) – с 0-го по 30-й километр внутреннего кольца и с 111-го по 141-й километр внешнего кольца. Табло и знаки не будут работать в течение трёх дней.

Аварийно-восстановительные работы проводит генподрядчик ООО «Профинженерстрой» в круглосуточном режиме. Задействованы три аварийные бригады в составе 18 рабочих и четырёх единицы техники.

Ориентировочный срок восстановления оборудования – 22 марта 2019 года.