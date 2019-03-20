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Город
23.03.2019 11:46
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Резня пилой в подворотнях: у многоэтажек сняли 138 заборов и шлагбаумов

Во дворах Петербурга за год уничтожили почти полторы сотни ворот, заборов и других ограничивающих проезд конструкций. Сегодня число жалоб на них достигло полутысячи и продолжает расти.

Резня пилой в подворотнях: у многоэтажек сняли 138 заборов и шлагбаумов

Александр Николаев/Интерпресс

Комитет по контролю за имуществом считает, что в Петербурге существует проблема с ограничением доступа к территориям возле многоквартирных домов. При этом занимается решением проблемы исключительно по заявлениям, которых накопилось уже больше 500. И если за прошлый год было исполнено 105 заявок на демонтаж мешающих проезду и проходу конструкций, то за два месяца этого года – уже 33.

«Провоцирует социальную напряженность»

Жалобы поступают от граждан, ругающихся на отгородившихся соседей, от местных администраций, депутатов, правоохранителей, коммунальщиков, любых юрлиц. Подлежащими ликвидации считаются не только заборы, но бетонные либо металлические блокираторы на дороге и вообще любые «элементы благоустройства, ограничивающие доступ к территориям, прилегающим к домам». Исполнители заявок — подрядные организации ГБУ «Центр повышения эффективности использования госимущества», непосредственно выезжающие на место, чтобы спилить или просто вывезти конструкции на специально выделенную под склад площадку. 

Главным генподрядчиком подобных работ является ООО «Теннис хаус» бизнесмена Марка Газарха — оно стало победителем конкурсов на 93 млн рублей в 2018 году и на 60 млн рублей в 2019. Конкуренцию составило только небольшое ООО «Демокс» Николая Иванова, с которым в прошлом году заключили единственный контракт на 3,4 млн рублей. 



Жалобы проверяются, рассказывают в комитете, и если конструкции действительно стоят на земле общего пользования или преграждают к ней доступ – составляется акт и протокол об административном нарушении. Когда владелец конструкции известен, ему вручают уведомление, либо уведомление могут просто повесить на конструкцию.

Любые ограждения, искусственные препятствия для автомобилей, заборы с воротами и шлагбаумами могут ставить только собственники или пользователи земли, объясняют в комитете по контролю за имуществом, ссылаясь на действующее российское законодательство. 

«Бесконтрольная самовольная установка оградительных сооружений может стать причиной угрозы жизни и здоровья граждан или порчи их имущества, затруднив подъезд специальных служб», – подчеркивают в комитете. Самовольные элементы благоустройства могут поставить в привилегированное положение одних жильцов по отношению к другим: «Одни жильцы многоквартирного дома самовольно устанавливают заградительные элементы, другие жильцы этого же дома испытывают дискомфорт, – объясняют свою мотивацию чиновники, – что провоцирует социальную напряженность».

Заслон на улице Заслонова

Активность комитета регулярно наталкивается на недовольство хозяев спиленных заборов, считающих себя несправедливо пострадавшими.

19 марта товарищество собственников жилья дома №11 по улице Константина Заслонова сумело в кассации обжаловать действия комитета, наказавшего ТСЖ штрафом в 25 тысяч рублей за установленные во дворе ворота. 

Резня пилой в подворотнях: у многоэтажек сняли 138 заборов и шлагбаумов

Уведомление от комитета по контролю за имуществом жильцы дома нашли на металлических воротах в июне прошлого года. От хозяев ворот требовалось убрать конструкцию в десятидневный срок. В случае неисполнения, грозило уведомление, землю под воротами освободят «от лиц, незаконно находящихся на участке, и их имущества в принудительном порядке».

Предупреждению не придали должного значения. Спустя десять дней подрядчики ГБУ приехали и спилили конструкции, увезя спиленное с собой.

Причиной действий комитета стала жалоба, под которой стоят подписи 14 человек. В правлении ТСЖ говорят, что инициатором стала конфликтовавшая из-за перепланировки в квартире женщина, заявившая, что во дворе якобы устроили платную парковку. 

Сама ограда была поставлена в 2004 году — однако не самовольно жильцами дома или ТСЖ, а за бюджетные деньги муниципалитета «Владимирский округ».
«Государство ставило эти конструкции за свой счет на земле, принадлежащей государству, — не вижу никакой нестыковки», – говорит председатель правления Гульнара Борисова.

Смотреть в новом окне

Более того, у дома сохранился технический паспорт образца 1967 года, показывают в ТСЖ документ: на нем видно, что ограда с воротами стоит на земле, принадлежащей дому.

«Запертые ворота — это комфорт, чистота и безопасность, а сквозной проезд через дворы жилых домов и так запрещен», – уверяет Гульнара Борисова. 

В правлении ТСЖ довольны окончанием начавшегося в прошлом году арбитражного разбирательства. Однако теперь, сетуют жильцы, средства на установку новых ворот, похоже, придется собирать самостоятельно – без надежды на добрую волю муниципалитета.

Два миллиона у Партизана

В августе прошлого года комитет по контролю за имуществом выдал уведомление хозяевам забора со шлагбаумом, огораживавшим землю между домами №№13, 17 и 19 по улице Партизана Германа. На демонтаж было дано две недели. Жители домов оспорить бумагу не сумели, в итоге все 423 метра забора пришлось спиливать подрядным коммунальным организациям.

«Пилили с утра до половины третьего ночи, – рассказывают в правлении ТСЖ, объединяющем все три дома. – На второй день продолжили, ворота расчленили на несколько частей, чтобы уместить в маленький кузов. Увезли все, даже электронику для открывания ворот».
Забор был поставлен в 2008 году решением собрания собственников квартир, которые скинулись каждый по 8 500 рублей — итого вышло около 2,5 млн.

«Когда касалось уборки территории, нам администрация говорила: территория ваша, следите за чистотой! – возмущается заступившая на пост несколько лет назад председатель правления ТСЖ Галина Стрижнева. – Когда стали выяснять, кому принадлежит земля по кадастру, оказалось — она не совсем наша».

ТСЖ принадлежат только газоны и дорожки вплотную к домам №№17 и 19, а у дома №13 — нет. В 2017 году начали оформлять эту землю в собственность — но до начала действий комитета по контролю за имуществом не успели.

Комитет отреагировал на жалобу соседнего дома №11, рассказывают в ТСЖ. Соседям не нравилось, что автомобили жильцов домов №№13, 17 и 19 ездят под окнами. Авторы жалобы считали, что двигаться по другому автомашины не могут из-за забора, мешавшего проезду.

«Сейчас картина просто умопомрачительная. Ходят кто хочет, дома изрисовали, всё загажено, – жалуется председатель правления. – Забор защищал детскую площадку от машин, теперь дети нам говорят: зачем вы снесли забор, было же хорошо?!»

ТСЖ попыталось вернуть свое имущество, чиновники пригласили представителей на склад временного хранения. Представители уверяют, что на складе нашли только срезанное во второй день. Выяснять, куда делось срезанное в первый, пошли в прокуратуру — с просьбой проверить факт хищения на 2 млн рублей. Сейчас надзорный орган проводит проверку по поданному обращению. А ТСЖ продолжает пытаться оформить всю землю между домами в собственность.

Их испортил земельный вопрос

Проблема оказавшихся незаконными заборов возникла из-за того, что в середине нулевых власти позволяли вновь создаваемым товариществам собственников жилья оформлять землю под домами только по границе фундамента.

Существовавшим с 60-х годов жилищно-строительным кооперативам удалось в свое время получить во владение и прилегающую территорию. Тенденция сохранилась даже в 90-е, когда участки стало можно оформить не во владение, а в собственность. Однако после принятия Жилищного кодекса и начавшейся в 2005 году кампании по созданию ТСЖ и управляющих компаний ситуация поменялась.

«Когда ЖСК начали сдавать землю в аренду, например под киоски, в администрации поднялся шум: сейчас наставят ларьков, и мы ничего с ними не сможем поделать! – рассказывают в саморегулируемой организации «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере». – С тех пор всем новосоздаваемым ТСЖ стали обрезать землю под стены дома».

Сейчас при строительстве новых домов застройщик сразу старается оформить под нужды стройплощадки придомовую территорию, которую потом передает образуемому в доме ЖСК. Поэтому у новых домов, полагают в СРО, проблемы с незаконностью заборов и шлагбаумов возникнуть не должно.

Дело не только в ларьках, считает председатель правления ТСЖ дома по улице Константина Заслонова, она же президент «Санкт-Петербургской ассоциации собственников жилья и их объединений» Гульнара Борисова. «Жилым домам прилегающую землю стараются не отдавать потому, что это лишние уборочные площади, – убеждена президент ассоциации. – На уборку этих площадей круглый год, в том числе в снег, выделяются бюджетные деньги. А если домам раздать прилегающие территории — площадь по городу резко уменьшится, денег станет меньше».

Теперь ассоциация собирается через общественный совет при губернаторе по ЖКХ запросить полный список адресов, где комитет по контролю за имуществом убирал ограждающие конструкции — и добиться введения временного моратория на подобные действия до «глобального решения проблемы». А затем – организовать комиссию по возврату домам земли.

«Государство само против себя не пойдет», – относится скептически к перспективе доказать правоту через прокуратуру и другие госорганы председатель совета СРО «Ассоциация управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере» Евгений Пургин. В каждом конкретном случае, по его мнению, стоит через юристов взыскивать ущерб и подавать иски в арбитраж. Такое давление, полагает председатель совета СРО, может помочь остановить кампанию.

Алексей Дмитриев, «Фонтанка.ру»

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