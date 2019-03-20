В Петербурге начинают закрывать на просушку сады и парки

Петербургские сады и парки приводят в порядок после зимы. Садовники закрыли их на традиционную весеннюю просушку.

Как 20 марта сообщили в комитете по благоустройству, со среды для прогулок и отдыха будут недоступны девять садов и скверов: Таврический сад, Казанский сквер, Екатерининский сквер, Овсянниковский сад, сквер Галины Старовойтовой и сад Сан-Галли в Центральном районе, а также Юсуповский сад, Никольский сад и сад на ул. Декабристов, 21, в Адмиралтейском районе.

Фото: Ксения Потеева

В комитете объясняют, что после зимы дорожки в зеленых зонах напитаны влагой, а нижний слой – еще не оттаял. Активные прогулки по ним могут повредить покрытие.

Время, когда сады закрыты для посетителей, садовники используют, чтобы очистить территорию от мусора, отремонтировать садово-парковую мебель, вымыть урны и т.д.

В среднем сады и парки приходят в порядок за 2–3 недели, если благоприятствует погода.