Весенний губернаторопад продолжается. В отставку подал глава Республики Алтай

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление о досрочной отставке президенту Владимиру Путину. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Facebook 20 марта.

«Всему наступает разумный предел. 13 лет работы во главе любого региона – это серьезный срок. Работа эта сложная и ответственная, требует полной отдачи моральных и физических сил. Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики», — прокомментировал Бердников.

Глава региона отметил, что складывает полномочия добровольно и переходит на другую работу.

Накануне кресло руководителя покинул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. СМИ также предсказывали отставку главы Мурманской области Марины Ковтун и губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Шатким считается положение главы Калмыкии Алексея Орлова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.