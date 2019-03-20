Утро туманное. Очередной циклон в Петербурге «спустил» облака к земле

Туман окутал районы Петербурга утром 20 марта. Его принес очередной циклон, во власти которого оказался наш регион.

«Сегодня Санкт-Петербург окажется в передней части очередного облачного вихря. В такой ситуации погода ожидается облачная с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки, преимущественно дожди. Температура воздуха составит +2…+4°, по области ожидается 0…+5°. Ветер западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало, и барометры покажут 762 мм рт. ст., что немного выше нормы», – пишет в Facebook специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Северо-Западный гидрометцентр подтверждает данные московского коллеги: во второй половине дня небольшому туману (который сейчас заметен, например, на Васильевском острове, в Выборгском районе, в Рыбацком) на смену придет мокрый снег с дождем. Впрочем, осадки не будут сильными. Как и ветер.

В ближайшие дни Петербургу не обещают отрицательных температур: как минимум до выходных в городе будет небольшой плюс.





