Переименовать Астану в Нурсултан и воздвигнуть монумент Назарбаеву. Новый президент Казахстана принес присягу

Временно исполняющий обязанности президента страны Касым-Жомарт Токаев принес присягу на совместном заседании палат парламента Казахстана утром в среду, 20 марта. Трансляцию вел «Первый канал Евразия».

На церемонии присутствовал Нурсултан Назарбаев, сложивший накануне президентские полномочия.

После вступления в должность Токаев предложил переименовать столицу страны Астану в Нурсултан, а также назвать в честь первого президента страны центральные улицы во всех областных центрах.

Кроме того, он предложил воздвигнуть в столице монумент в честь Назарбаева.

Первый и пока единственный президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку 19 марта, незадолго до очередной, 30-й годовщины своего президентства. Впервые он возглавил республику 22 июня 1989 года, став первым секретарем ЦК КП Казахстана. С 24 апреля 1990 года до сегодняшнего дня он был президентом. За годы его нахождения у власти в стране сменились 12 премьер-министров.