Массовое ДТП на Обуховской Обороны попало на видео. Водителю могло стать плохо

Массовое ДТП утром 20 марта затрудняет движение по проспекту Обуховской Обороны в районе пересечения с Обводным каналом.

«На проспекте Обуховской Обороны под путепроводом над Обводным водителю стало плохо, вылетел со встречки, собрал две машины и автобус. Все полосы перекрыты», – сообщил очевидец Аркадий около 8:30 в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Там четыре легковых («Фокус», «классика», «Мондео» и какой-то универсальчик отечественный перед автобусом) и автобус. ДПС уже на месте», – добавляет в комментариях участник группы Герман.

Точные обстоятельства ДТП устанавливаются. Момент столкновения попал на видео.