СМИ выяснили, что Минтруд хочет продлить программу материнского капитала. Пенсионный фонд: Говорить об этом преждевременно

Минтруд намерен продлить программу материнского капитала после 2021 года, хотя в Пенсионном фонде заявляют, что говорить об этом преждевременно.

На возможное продление программы указывает план-график мероприятий стратегического планирования Минтруда, пишет 20 марта РБК со ссылкой на «Известия». В аппарате вице-премьера по социальным вопросам Татьяны Голиковой подтвердили, что программа выплат «с высокой степенью вероятности» сохранится.

Инициатива о продлении выплат для семей, где появился второй или последующие дети, обсуждается в рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей», рассчитанного до 2024 года. В 2019 году Минтруд проведет анализ эффективности расходования средств по программе, после чего может предложить поправки в законодательство о маткапитале, пояснили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Пенсионного фонда, в свою очередь, заявили, что говорить о продлении программы пока преждевременно.

Программа материнского капитала была запущена в 2007 году. По ней деньги получали семьи, у которых родился или был усыновлен второй ребенок. Изначально размер материальной поддержки составлял 250 тыс. руб. В последующие годы сумма маткапитала ежегодно увеличивалась, к 2015 году она выросла до 453 тыс. руб., однако затем индексация была заморожена до 1 января 2020 года.

Сейчас материнский капитал можно потратить на улучшение жилищных условий, образование детей, пенсию матери или социальную адаптацию ребенка-инвалида.