Пять человек пострадали в ДТП на Славы под «крабом»

На пересечении проспекта Славы и Будапештской улицы, под пешеходным переходом, называемым в народе «краб», произошло очередное серьёзное ДТП.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 марта около 7:20 на данном перекрёстке столкнулись два транспортных средства. По предварительной информации, пострадали пять человек, медики оценили их травмы как средней и лёгкой степени тяжести.

«Такое впечатление, что левый поворачивал направо, там много места в ряду. А правый проскакивал на очень большой скорости прямо, и его не видели. Столкнулись, и правый в ограждение со всей дури», – рассказывает Вадим в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Там две машины стоят хорошо битые у тротуара, ещё одна стоит на самом перекрёстке на аварийках. Валяется пластик по всему перекрёстку и стёкла. Скорых 3 и столько же ГАИ было машин. Это на 8:40 было так», – добавляет Юлия.

Напомним, 17 марта на том же перекрёстке водитель умудрился перевернуть свою «КИА», заехав колесом на соседнюю машину, подрезавшую его. Это ДТП сняли на видео сразу две камеры.