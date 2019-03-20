Классовая ненависть вывела безработного на улицу. На проспекте Большевиков бомбой грозили новому русскому

Чувство несправедливости так захватило приезжего в Невском районе Петербурга, что вернуть себе спокойствие мужчина пытался с помощью бомбы. Правда, несуществующей.

Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, накануне около 8.30 в службу «112» позвонил мужчина и сообщил, что у него в руках бомба. Взрывное устройство времён Великой Отечественной войны он якобы выкопал из земли и готов его метнуть под колёса «новому русскому» на пересечении проспекта Большевиков и улицы Народной. В конце своего сообщения неизвестный добавил, что снаряд оставил в сумке на обочине. Он не скрывал, что своим поступком хочет самоутвердиться и привлечь внимание общественности.

Приехавшие на место полицейские застали 48-летнего «взрывателя» по указанному в сообщении адресу. Безработного жителя Костромской области задержали. Взрывчатых веществ у него не нашли.

Ранее 16-летний учащийся в Волховском районе Ленобласти пообещал устроить бойню с огнестрельным оружием в своём колледже. Анонс мероприятия на странице «Вконтакте» изучили сотрудники полиции и ФСБ.