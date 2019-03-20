Минобороны России показало, как истребители Су-35 сопровождали самолёт Сергея Шойгу

Видео полёта истребителей Су-35С, сопровождающих борт министра обороны Сергея Шойгу, в небе над Сирией опубликовало Минобороны РФ поздним вечером 19 марта. Запись размещена в аккаунте военного ведомства в Twitter.

В комментарии отмечается, что самолеты вылетели с авиабазы Хмеймим.

Во время перелёта Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу над территорией Сирийской Арабской Республики борт главы военного ведомства сопровождали истребители Су-35С с авиабазы Хмеймим https://t.co/Pzk3McZf47 pic.twitter.com/Ho8E8jhv0B — Минобороны России (@mod_russia) 19 марта 2019 г.

С рабочей поездкой в арабскую республику Сергей Шойгу накануне приехал по поручению президента России Владимира Путина и передал резиденту Сирии Башару Асаду послание от российского лидера, суть которого военные уточнять не стали.

Во время переговоров российский министр обороны и сирийский президент обсуждали вопросы борьбы с международным терроризмом в Сирии, различные аспекты обеспечения безопасности в ближневосточном регионе и постконфликтного урегулирования.