Жителей Якутии призывают не поддаваться на провокации. В столице республики задержали группу, громившую фруктовые ларьки

В Якутии задержали и арестовали группу местных жителей, которых подозревают в погроме фруктовых киосков в столице ресрублики. Население призывают не поддаваться на провокации и напоминают об ответственности.

«Начальник полиции Якутска сообщает, что молодые люди, учинившие погром в овощных киосках, арестованы. Он напоминает, что любое противоправное деяние ведет к административной либо уголовной ответственности. Оперативная обстановка в столице под контролем», – рассказали РИА Новости 20 марта в пресс-службе МВД по региону.

Информация о том, что в минувшие выходные девушку затолкал в машину, увёз и изнасиловал, предположительно, выходец из Средней Азии вызвала в Якутии общественный резонанс, после чего жители вышли на улицу. Власти встретились с людьми.

Предполагаемый насильник и его подельники задержаны и арестованы, возбуждено уголовное дело, однако в понедельник жители Якутска ощутили нехватку маршруток. Как сообщало SakhaDay, 19 марта на работу не вышли около 90 водителей маршруток при общей их численности в 420-430 человек. По информации издания, одного из водителей избили накануне, на него набросились несколько человек. Местные жители также отмечают, что в городе повсеместно закрываются продуктовые лавки.