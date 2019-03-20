В России в два с половиной раза выросло число погибших в авиакатастрофах

Число жертв авиакатастроф в России в 2018 году выросло в 2,5 раза по сравнению с 2017-м годом. При этом две трети происшествий произошли из-за человеческого фактора, говорится в отчете на сайте Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который опубликован 20 марта.

Как следует из документа, за 2018 год в России произошло 42 авиапроисшествия, включая 22 катастрофы, погибли 128 человек. При этом 71 человек погиб в одной катастрофе — во время крушения АН-148 в Подмосковье в феврале прошлого года.

В 2017-м в России было зафиксировано 39 авиапроисшествий, в которых погибли 51 человек.

На Украине в прошлом году произошло 8 авиапроисшествий, в которых погибли 24 человека, на третьем месте Молдавия, где восемь человек погибли в результате одной катастрофы. В Белоруссии за прошлый год произошло только одно авиапроисшествие без погибших.

«По предварительной оценке, в 2018 г. авиационные происшествия по всем видам работ, обусловленные человеческим фактором, составляют 75%», — добавляет МАК.