Уставный суд проверит закон о митингах Петербурга. Вопросы возникли к процедуре подачи заявок

Уставный суд принял к рассмотрению дело об оспаривании петербургского закона о митингах. Как сообщает 19 марта пресс-служба суда, жалобу изучат в апреле.

В Уставный суд Петербурга обратилась Евгения Муха. Общественный статус заявительницы пресс-служба суда не указывает, однако отмечает, что женщина заподозрила, что петербургский закон об организации митингов противоречит уставу города. Речь идёт о публичных мероприятиях, организованных в специально отведённых местах (в народе — гайд-парки). Евгения ссылается на нормы устава, которые предполагают свободу собраний, ограничить которую может лишь федеральное законодательство.

«Обжалуемая норма допускает использование специально отведенных мест для проведения культурно-массовых мероприятий, исключая тем самым возможность приоритетного использования специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий», – отмечают в Уставном суде, описывая историю вопроса.

Согласно городскому закону, организатор публичного мероприятия при намерении использовать специально отведенное место для проведения публичного мероприятия с предельной численностью участников не более 200 человек не ранее 15 и не позднее 4 дней до дня проведения акции информирует об этом уполномоченный орган.

Заявление формально соответствует требованиям для обращения в Уставный суд. Рассмотрение иска состоится в апреле.