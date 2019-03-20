«Мемориал» останется на Разъезжей. Арендный договор заключен на десять лет

Общество «Мемориал», которое пытались выселить из помещения в центре Петербурга, не съедет из здания на Разьезжей в ближайшие десять лет.

О заключении нового арендного договора 19 марта сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. По его словам, подписи под документом были поставлены ещё 11 числа. «Мемориал» сохранил за собой право занимать помещение на Разьезжей улице, дом 9, в ближайшие десять лет. Вишневский поблагодарил за содействие уполномоченного по правам человека Александра Шишлова и его коллег.

Как ранее писала «Фонтанка», выселить «Мемориал» с Разъезжей петербургские власти пытались с ноября 2018 года. Помещение тогда предложили Центру поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом», но в организации от подобной замены отказались, так как «такого рода противопоставление наносит урон репутации фонда».

Договор аренды закончился в сентябре 2018 года, отказ в продлении якобы был мотивирован позицией правоохранительных органов. К решению вопроса правозащитники, в том числе, пытались привлечь Владимира Путина. Президент предположил, что проблема только в том, что «помещение завидное». После этого в конце января договор был продлён до начала весны.