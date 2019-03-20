Главную награду математиков всего мира — Абелевскую премию — впервые получила женщина

Норвежская академия наук 19 марта объявила лауреата Абелевской премии 2019 года. Как пишет N+1, впервые награду получила женщина — американский математик Карен Уленбек.

Абелевскую премию часто называют «Нобелевской премией по математике». Она вручается ежегодно, начиная с 2003 года, размер премии — шесть млн крон (примерно 45 млн рублей). Уленбек наградили «за фундаментальные работы по геометрическому анализу и калибровочной теории поля, которые коренным образом изменили математический ландшафт. Ее теории произвели революцию в нашем понимании минимальных поверхностей, например, тех, что образуют мыльные пузыри, и более общих проблем минимизации высокой размерности», – заявил глава Абелевского комитета Ганс Мюнте-Каас.

Карен Уленбек родилась в 1942 году, она работала в Массачусетском технологическом институте, Калифорнийском университете в Беркли и Университете штата Иллинойс. Сейчас трудится в Университете штата Техас в Остине и в Принстонском университете.