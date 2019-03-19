В Якутске на работу не вышли четверть водителей маршруток. Мигранты опасаются агрессии местного населения

Закрытые овощные ларьки и нехватку маршрутных такси ощутили жители Якутска после изнасилования местной жительницы выходцем из Центральной Азии.

Как сообщает SakhaDay 19 марта, на работу не вышли около 90 водителей маршруток при общей их численности в 420-430 человек. По информации издания, одного из водителей избили накануне, на него набросились несколько человек. Местные жители также отмечают, что в городе повсеместно закрываются продуктовые лавки. Причина может крыться в стихийном митинге двумя днями ранее. Как писала «Фонтанка», жители Якутии вышли fontanka.ru/2019/03/17/053/ на улицу из-за того, что девушку затолкал в машину, увёз и изнасиловал, предположительно, выходец из Средней Азии. Однако SakhaDay отмечает, что водители могли не выйти на работу и из-за того, что городское правительство предупредило о грядущей проверке миграционного законодательства.