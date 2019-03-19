Во Франции заочно арестовали бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики. Его подозревают в сокрытии допинговых нарушений

Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева и бывшего старшего тренера сборной России Алексея Мельникова. Как сообщают 19 марта AFP, основанием послужило дело о сокрытии допинговых нарушений в национальной команде.

Отмечается, что в деле также замешан бывший глава международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламин Диак, которого обвинили в получении взяток от российских чиновников.

В свою очередь, Балахничев назвал решение французских властей выдать ордер на его арест безосновательным.

Валентин Балахничев возглавлял Всероссийскую федерацию легкой атлетики с 1990 по 2015 годы. Вместе с тренером Алексеем Мельниковым он был пожизненно дисквалифицирован в 2016 году по итогам расследования комиссии по этике IAAF о взятках со спортсменов в обмен на сокрытие информации об употреблении допинга.

В 2015-м была дисквалифицирована сама ВФЛА. Из-за этого по сей день российские легкоатлеты могут выступать на официальных соревнованиях только после прохождения специального фильтр в IAAF и только под нейтральным флагом.