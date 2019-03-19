В новой жизни Водоканала Смольный дополнительно отремонтирует три фонтана и не оставит без воды Валаам

В Смольном рассказали о первых результатах оптимизации работы ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Для начала выиграют фонтаны.

Как сообщили 19 марта в аппарате вице-губернатора Максима Шаскольского, экономия от переоценки расходов Водоканала в 2019 году позволит дополнительно восстановить три городских фонтанных комплекса.

«В условиях дефицита бюджетных средств ежегодно в городе ремонтируются один, максимум два фонтана,- говорят в пресс-службе. – Это привело к тому, что из 105 городских фонтанов и фонтанных комплексов 55 нуждаются в восстановлении, они практически полностью разрушены. Мы отобрали 5 фонтанных комплексов, и до пятницы на сайте правительства Санкт-Петербурга будет объявлено голосование: петербуржцы смогут отдать голос за один из фонтанов. Три из них, которые наберут наибольшее количество голосов, мы восстановим уже в этом году. Восстановим не за счет дополнительных средств бюджета, а как раз за счет оптимизации расходов деятельности ГУП «Водоканал».

По данным «Фонтанки», в списке фонтаны по следующим адресам: ул. Королева, 31, Каменноостровский пр.,46, ул. Замшина, 5, Лермонтовский пр., 41 и ул. Слободская, 4.

Кроме того, в Смольном заявили, что не будут прекращать поставлять воду монахам на Валаам и отказываются приостанавливать обслуживание её канализации. Именно в этом Контрольно-счетная палата обвиняла предприятие: в обслуживании абонентов, расположенных на территории другого субъекта.

«На Валааме находится имущество Санкт-Петербурга, – уверяют в аппарате Шаскольского. – А именно системы водоснабжения и водоотведения острова. В 2012 году они были подарены Санкт-Петербургу Спасо-Преображенским Валаамским ставропигиальным монастырем Русской православной Церкви. После приемки имущества в хозяйственное ведение ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» приступило к его эксплуатации и проведению мероприятий по восстановлению работоспособности».

В аппарате вице-губернатора уточнили, что между петербургским ГУПом и объектом «Подворье» Валаамского монастыря действует договор на отпуск питьевой воды, прием сточных вод и загрязняющих веществ. Монахи регулярно оплачивают эти услуги, подчеркнули в Смольном, а никаких капитальных затрат Водоканал из-за этого не несет.

Накануне стало известно о том, что врио губернатора Александр Беглов уволил главу ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Евгения Целикова. Поводом стали результаты проверки КСП, проведенной еще в прошлом году, которые повторно переданы правоохранительным органам. Временно исполняющим обязанности директора станет Александр Данилов. Ранее он занимал должность первого заместителя директора. За месяц до этого вице-губернатор Максим Шаскольский поставил задачу остановить рост тарифов на услуги Водоканала с 2020 года.